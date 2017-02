RISULTATI VOLLEY MASCHILE, CLASSIFICA AGGIORNATA E DIRETTA LIVE SCORE (26^ GIORNATA, SUPERLEGA, OGGI 22 FEBBRAIO 2017)- Il volley maschile torna di nuovo in campo per un altro complesso impegnativo turno infrasettimanale del campionati di Superlega. Curiosamente si giocherà oggi la 26^ giornata, l’ultima del campionato di serie A in grande anticipo mentre il 25^ turno è atteso solo per la prossima domenica. Mancano quindi appena due turni prima che la classifica definisca il tabellone dei playoff di questa edizione di Superlega distribuendo anche i pass di accesso per le prossime stagioni di Champions League e Cev Cup, i due massimi tornei continentali del volley maschile per club. Dei soliti 7 match in programma in questo inatteso 26^ turni di campionato solo uno è il posticipo. Parliamo infatti di Cucine Lube Civitanova-Azimut Modena, atteso per domani 23 febbraio alle ore 20.30 all’Eurosuole, spostato per esigenze televisive. Per gli altri 6 incontri invece in programma oggi il fischio di inizio è stato fissato per le ore 20.30. CLICCA QUI PER CONOSCERE I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Con la capolista Lube sicura del primo posto in classifica, la seconda classificata Sir Safety Conad Perugia scenderà in campo invece oggi al PalaYamamay per affrontare la Revivre Milano. La compagine umbra al momento condivide il secondo gradino del podio con Trento e dunque ogni occasione è buona per potersi discostare dalla formazione gialloblu in una rincorsa al miglior piazzamento, dato ormai per scontata la leadership di Civitanova. Proprio la Diatec Trentino sarà oggi impegnata in trasferta contro la Exprivia Molfetta in un classico incontro da testa e coda della graduatoria:i pugliesi ormia dipserano di entrare enl tabellone dei play off ma l'obbeittivo di chiudere la stagione in maniera brillate rimane il pensiero fisso di Gulinelli.

Per la Bunge Ravenna, oggi impegnata in trasferta contro la Biosi Indexa Sora l’obbiettivo rimane quello di non allontanarsi dal tabellone dei play off: alla vigilia della 26^ giornata la graduatoria di Superlega vede i romagnoli ottavi a 29 punti, ma di contro avranno Sora, rinvigorita dalla recente vittoria contro Vibo Valentia. Sogna invece un posto nella finalissime di campionato la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, che oggi incontrerà sempre alle ore 20.30 tra le mura di casa la Top Volley Latina: presso il PalaValetnia si giocherà forse il match più atteso e intenso della 26^giornata, visto che la classifica del campionato vede le due avversarie a pari punti tra il nono e il decimo posto, entrambi in lotta per questi due punti che potrebbero accorciare le distanze e dare la speranza di un’impresa nella prossima giornata.

Appare invece già sicura della qualificazione la Calzedonia Verona, oggi attesa in casa per le ore 20.30 contro la Kieone Padova: i gialloblu sono infatti scuri nel loro quinto posto in classifica anche se sperano in un buon incrocio nel prossimo tabellone, mentre la formazione patavina, 13^ in classifica probabilmente dovrà cominciare a pensare alla salvezza. A chiudere questa particolare 26^ giornata di Superlega sarà la partita tra la LPR Piacenza la Gi Group Monza: entrambe le compagini attese al PalaBanca al momento rientrano del tabellone del play off e occupano posizioni molto vicine (anche se sono 5 i punti che le differenziano). Se i lupi biancorossi non mettono a rischio la qualificazione, dall’altra parte i biancoblu paiono un po’ troppo traballanti e puntano alla vittoria sfacciata, per mettere in cassaforte i playoff.

