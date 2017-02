SARA CARBONERO VS ILARIA D'AMICO/ Foto e video: Porto-Juventus non è solo Casillas contro Buffon, ma anche un "gioco delle coppie". Quale preferite?

SARA CARBONERO VS ILARIA D'AMICO, FOTO E VIDEO: PORTO-JUVENTUS NON È SOLO CASILLAS CONTRO BUFFON, MA ANCHE UNA SFIDA TRA WAGS (OGGI, 22 FEBBRAIO 2017) - Sara Carbonero contro Ilaria D'Amico: la sfida Porto-Juventus, andata degli ottavi di finale di Champions League, offre diversi spunti di riflessione, alcuni dei quali molto intriganti per i tifosi. Anziché concentrarci sul confronto tra Iker Casillas e Gianluigi Buffon, che si affronteranno stasera a Oporto, mettiamo a confronto le loro dolci metà, che tra l'altro hanno molto in comune... Entrambe, infatti, sono giornaliste: Sara Carbonero nel 2012 è stata eletta come la giornalista più sexy del mondo, Ilaria D'Amico è considerata tra le giornaliste più belle. Entrambe grandi professioniste, sono anche madri e donne molto affascinanti. Difficile stabilire chi possa vincere tra le due la sfida, del resto si tratta di un giudizio molto soggettivo. La sfida tra Iker Casillas e Gianluigi Buffon di riflesso tocca, dunque, anche le rispettive sfere familiari, molto simili, visto che hanno trovato l'amore in due bellissime giornaliste. Clicca qui per visualizzare il profilo Instagram di Sara Carbonero.

SARA CARBONERO VS ILARIA D'AMICO, FOTO E VIDEO: COPPIE A CONFRONTO (OGGI, 22 FEBBRAIO 2017) - La coppia Buffon-D'Amico è, però, più riservata rispetto a quella Casillas-Carbonero: sono poche, infatti, le dichiarazioni del portiere della Juventus sulla relazione con la giornalista di Sky, mentre la coppia spagnola è molto più espansiva. Impossibile non ricordare il bacio che il portiere della Spagna diede alla Carbonero quando conquistò la Coppa del Mondo nel 2010. Poi sono arrivati i figli Martin e Lucas e il matrimonio. Effusioni romantiche, che Buffon riservò invece nel 2006, dopo aver vinto i Mondiali in Germania, ad Alena Seredova, da cui ha avuto due figli. Dopo è arrivata Ilaria D'Amico, che gli ha regalato un altro figlio, Leopoldo Mattia. «Credo che Ilaria sia per me un punto di riferimento imprescindibile, è stata la grande fortuna della mia vita» ha dichiarato in passato Buffon sulla D'Amico, come riportato dal Corriere della Sera. La sfida in Champions, dunque, non è solo nel pallone. Clicca qui per un video di un collegamento di Buffon a Sky con la D'Amico.

