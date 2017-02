Schalke 04-Paok/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Europa League 2017)

DIRETTA SCHALKE 04-PAOK: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017) - La diretta Schalke 04-Paok, partita che sarà arbitrata da Luca Banti, è una delle tre partite che si giocano alle ore 18 di mercoledì 22 febbraio, di sorta un anticipo nel ritorno dei sedicesimi di Europa League 2016-2017. Nella gara di andata, la formazione tedesca ha ipotecato la qualificazione chiudendo la gara sul 3-0 a proprio favore.

I greci, dopo essere passati in svantaggio a causa della rete di Burgstaller nel primo tempo, non sono riusciti a reagire nella ripresa e sono capitolati sotto i colpi di Meyer e Huntelaar, che gli hanno inflitto una punizione più grande rispetto alla prestazione messa in campo. La squadra allenata da Ivic, infatti, era riuscita a tenersi in piedi per gran parte della ripresa, ed aveva dato segnali di essere in partita, ma nonostante questo il risultato finale li ha penalizzati fino a condizionare ora pesantemente l'esito del doppio confronto. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

In terra tedesca, infatti, servirà una prestazione sopra le righe da parte dei greci per rimettere in piedi una qualificazione che appare al momento improbabile. La formazione di Weinzierl, invece, punta a ripetere la prestazione dell'andata per chiudere prima del tempo i giochi qualificazione ed andare in passerella verso gli ottavi di finale. Il percorso dei bianco-blu aveva già parlato chiaro nella fase a gironi: 5 vittorie su 6 partite ed una sola sconfitta le avevano consegnato il primato nel girone I e la possibilità di accedere ai sedicesimi giocando la seconda in casa. I tedeschi si Weinzierl, però, con la vittoria in trasferta a Salonicco hanno dato un chiaro segnale alle altre squadre in gara, che intendono confermare con la gara in programma per mercoledì.

Il tecnico tedesco metterà in campo un 3-5-2 con Fahrmann in porta, Howedes, Naldo e Nastasic in difesa; a centrocampo gli esterni saranno Kolasinac e Uchida, che parte in vantaggio su Schopf per questa gara di ritorno. In mediana si dovrebbe rivedere il giovane Goretzka con Caligiuri e Meyer, mentre in attacco spazio alla coppia Huntelaar-Burgstaller. Fra gli indisponibili per il tecnico Weinzierl ci saranno il lungodegente Embolo e l'italo-argentino Franco Di Santo in attacco, oltre a Bentaleb a centrocampo.

Per quanto concerne il Paok, l'allenatore Ivic potrebbe mettere in campo una formazione speculare affidando la porta a Glykos; in difesa terzetto di centrali composto da Crespo, Varela e Malezas, con Leo Matos e Leovac avanzati da esterni. Shakhov, Bisewar e Cimirot completeranno la mediana lasciando in attacco lo spazio a Athanasiadis e Mystakidis. Fra i pochi indisponibili per il tecnico Ivic, che avrà la quasi totalità della rosa a disposizione per questa gara, c'è l'esperto centrocampista Canas, assente per un infortunio.

Il discorso qualificazione sembra già chiuso per questa gara: a Gelsenkirchen ci sarà la possibilità di assistere ad una buona gara, contando almeno sull'orgoglio del Paok, ma alla vigilia di questo turno di ritorno appare molto più probabile nel pronostico una seconda vittoria dei tedeschi.

Schalke che appare, dunque, favorito nel pronostico, stando anche alla lettura delle quote offerte dai principali bookmakers. SNAI quota l'1 a 1,40, mentre a 4,75 è quotato l'X del pareggio. La vittoria del Paok è quotata 8,00 per quello che corrisponde al segno 2 sulla schedina.

Schalke 04-Paok non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia sul canale Sky Super Calcio andrà in onda Diretta Gol Europa League, con highlights e gol in tempo reale da tutti i campi collegati. Gli abbonati al bouquet satellitare potranno seguire la trasmissione anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

© Riproduzione Riservata.