Siviglia-Leicester/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Champions League 2017)

DIRETTA SIVIGLIA LEICESTER: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, CHAMPIONS LEAGUE 2017) - Siviglia Leicester, diretta dall'arbitro francese Clément Turpin, va in scena al Ramon Sanchez Pizjuan mercoledì 22 febbraio, con calcio d'inizio alle ore 20:45; è valida per l'andata degli ottavi di finale della Champions League 2016-2017. Una sfida in bilico, con il Siviglia che è approdato finalmente nella fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea dopo tre vittorie consecutive in Europa League.

Gli andalusi quest'anno però sono grandi protagonisti anche in campionato, con le ultime due vittorie consecutive contro Las Palmas ed Eibar che hanno permesso alla formazione guidata da Jorge Sampaoli di restare al terzo posto a soli tre punti di distanza dal Real Madrid capolista e a due dal Barcellona secondo. C'è anche una concreta possibilità di proseguire l'avventura europea, visto che il Leicester di Ranieri sta vivendo una situazione sportivamente drammatica in Premier League. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI CHAMPIONS LEAGUE

Dopo aver stupito il mondo nella passata stagione, con l'incredibile sfavorita capace di arrampicarsi per la prima volta nella sua storia sul trono d'Inghilterra, le Volpi stanno soffrendo terribilmente in campionato, reduci da cinque sconfitte consecutive e con un solo punto di vantaggio sul terzultimo posto costerebbe la retrocessione in Championship.

Clamoroso, considerando che la squadra dell'anno scorso è stata tutt'altro che stravolta, anche per affrontare nel migliore dei modi una Champions in cui il Leicester ha ottenuto il primo posto nella fase a gironi. Ma il momento di difficoltà della squadra di Ranieri è palese, vista anche l'eliminazione dalla FA Cup per mano di una formazione di Terza Divisione, il Millwall.

All'Estadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia scenderanno in campo queste probabili formazioni. Padroni di casa in campo con Sergio Rico tra i pali ed una linea difensiva a quattro composta dall'argentino Mercado sull'out di destra, dai francesi Lenglet e Rami impiegati come difensori centrali e da Escudero sull'out di sinistra. Francesi saranno anche i due vertici arretrati di centrocampo, Nasri e N'Zonzi, mentre il montenegrino Jovetic, ex Fiorentina ed Inter, farà parte del terzetto di incursori offensivi con Sarabia e l'italiano Franco Vazquez, alle spalle di Vitolo che sarà impiegato come terminale offensivo della squadra andalusa.

Risponderà il Leicester con il numero uno danese Schmeichel alle spalle dei centrali di difesa, il tedesco Huth e il capitano giamaicano della squadra, Morgan, mentre Simpson sarà impiegato in posizione di terzino destro e l'austriaco Fuchs in posizione di terzino sinistro. Drinkwater e il nigeriano Ndidi si muoveranno al centro della linea mediana, con l'algerino Mahrez che sarà l'esterno di fascia destra a centrocampo ed Albrighton che sarà l'esterno di fascia sinistra. Jamie Vardy sul fronte offensivo farà coppia con Gray.

Nel corso della stagione il 4-2-3-1 di Jorge Sampaoli, che a Siviglia ha raccolto la pesante eredità di Unay Emery, è diventato con il tempo sempre più equilibrato, superando gli eccessi di inizio anno che vedevano spesso le partite degli andalusi finire in pazze goleade. Il Leicester, per quanto illustrato precedentemente, potrebbe sembrare un avversario comodo, ma in Champions League i campioni d'Inghilterra in carica hanno mantenuto un passo completamente diverso rispetto a quello zoppicante visto in campionato.

Claudio Ranieri è rimasto sempre fedele al 4-4-2 che ha fatto le sue fortune nella passata stagione, ma nonostante sia stato Kanté l'unico elemento ceduto della squadra dei miracoli, la squadra si è trovata ad annaspare e a fare i conti con un incubo retrocessione assolutamente inaspettato alla vigilia della stagione.

Per fattore campo e stato di forma diametralmente opposto, il Siviglia non può che essere nettamente favorito per la conquista della vittoria in questo match d'andata degli ottavi di finale di Champions League. Vittoria andalusa quotata 1.40 da William Hill, mentre Bwin propone a 4.80 la quota relativa al pareggio e Betfair moltiplica invece per 11.00 la posta scommessa sull'eventuale blitz esterno inglese.

Diretta Siviglia Leicester in esclusiva per gli abbonati Mediaset Premium, mercoledì 22 febbraio alle ore 20.45, trasmessa sul canale Premium Sport 2 HD del digitale terrestre pay e in diretta streaming video sul sito play.mediasetpremium.it, dove si può attivare l'applicazione Premium Play e seguire dunque questa partita anche su dispositivi mobili come tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI CHAMPIONS LEAGUE

© Riproduzione Riservata.