St. Etienne-Manchester United/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Europa League 2017)

DIRETTA ST. ETIENNE-MANCHESTER UNITED: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017) - St. Etienne-Manchester United sarà diretta dall'arbitro tedesco Deniz Aytekin; alle ore 18 di mercoledì 21 febbraio si gioca uno dei tre anticipi nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League 2016-2017. La formazione inglese si presenta in terra francese con il grande vantaggio acquisito nella gara di andata all’Old Trafford quando si è imposta per 3-0 con una tripletta del suo centravanti, Zlatan Ibrahimovic.

La formazione francese sta anche attraversando una fase abbastanza negativa visto che nelle ultime 4 gare ha ottenuto un solo successo, il Ligue 1, contro tre sconfitte, due nel campionato ed una in Europa League. In campionato il Saint Etienne detiene il quinto posto, con 39 punti all’attivo, alla pari del Marsiglia e del Bordeaux, ma le recenti sconfitte l’hanno portato a quattro punti dal quarto posto, necessario per la partecipazione alla prossima Europa League. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

La formazione guidata da Josè Mourinho è invece in un buon momento ed ha ottenuto quattro successi nelle ultime quattro gare disputate, con l’ultimo nello scorso weekend contro il Blackburn negli ottavi di finale della F.A. Cup, qualificandosi per i quarti dove incontrerà il suo grande rivale, il Chelsea di Antonio Conte per cercare di sbarrargli la strada verso il doppio titolo. Intanto, per lo United, dopo questa gara di ritorno a Saint Etienne c’è già la prospettiva di poter festeggiare il primo titolo stagionale con la finale di Coppa di lega che lo vedrà opposto al Southampton nel quale gioca il nostro Gabbiadini.

Un momento importante della stagione quindi questo per la squadra di Mourinho, e l’incontro dello Stade Geoffry Guichard sarà anche la rivincita tra i due fratelli Pogba che si sono già affrontati nella gara di andata, Paul con la maglia dello United e Florentin con quella del Saint Etienne di mister Galtier.

La gara di andata è stata praticamente a senso unico con il Manchester United costantemente all’attacco, con Ibrahimovic capace di centrare la tripletta, la sua prima con la maglia della formazione inglese, ma la 17esima nel totale della sua carriera, a dimostrazione delle sue doti di bomber. Tre reti diverse tra loro, quelle del centravanti scozzese, la prima segnata su punizione, grazie anche ad una leggera deviazione, la seconda con un imperioso colpo di testa e la terza su rigore.

Il Manchester avrebbe potuto segnare anche segnare altre reti, come ad esempio con Paul Pogba che ha colpito una clamorosa traversa, ed anche il francese Martial, davanti ai suoi connazionali, avrebbe meritato la segnatura per la grande mole di lavoro svolta. Oltre a questo grande partita del portiere francese Ruffier che ha salvato la sua porta almeno in quattro occasioni. Il Saint Etienne ha avuto in pratica solo una grande occasione, al 73esimo minuto, quando il risultato della partita era ancora in bilico, sul punteggio di 1 – 0 per gli inglesi, ma Roux, solo davanti al portiere ha sbagliato la conclusione, e mandato alto il pallone. Subito dopo sono arrivati il raddoppio ed il tris che in pratica hanno messo la parola fine alle speranze del Saint Etienne di passare il turno.

Ibrahimovic è stato anche il protagonista del successo sul campo del Blackburn nella FA Cup, con la seconda rete, quella decisiva, segnata dallo svedese su lancio dell’ex juventino Pogba, dopo che gli avversari si erano portati in vantaggio dopo 17 minuti di gioco grazie ad una rete di Graham ed il Manchester United aveva trovato il pareggio con Rashford.

La sconfitta in casa del Saint Etienne contro il Montpellier, nella gara terminata 1 – 2 ed il momento difficile in Ligue 1 potrebbero far pensare al tecnico Galtier di limitare l’uso dei titolarissimi in questo incontro che si pensa sia impossibile rimontare. Ecco quindi che nel 4-2-3-1 davanti a Ruffier, dovrebbero essere impiegati Malcuit e Pogba come difensori esterni, con la coppia centrale formata da Lacroix e Theophlie.Catherine; cerniera di centrocampo con la presenza di Selnaes e Veretout, mentre alle spalle dell’unica punta, Roux, dovrebbero giostrare, a destra Intima, a sinistra Monnet-Paquet ed al centro Saivet.

La risposta di Mourinho, che non ha Ander Herrera, squalificato, sarà con un modulo tattico speculare rispetto a quello dei francesi. In porta Romero, con Blind e Valencia difensori esterni, e Smalling e Bailly a formare la coppia centrale. Per quanto riguarda il centrocampo, coppia con Fellaini e Lingard, mentre Paul Pogba, insieme a Martial e Mata, giocheranno alle spalle di Zlatan Ibrahimovic.

Per chi volesse scommettere sul match di Saint Etienne le quote preparate dall’agenzia Snai vedono la vittoria della formazione di casa fissata a 3,60, mentre il pareggio è a quota 3,40 ed il successo della formazione ospite a 2,10. Le quote riservate alla scommessa sull’under e sull’over, sono rispettivamente 1,73 e 2.

St. Etienne-Manchester United non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia sul canale Sky Super Calcio andrà in onda Diretta Gol Europa League, con highlights e gol in tempo reale da tutti i campi collegati. Gli abbonati al bouquet satellitare potranno seguire la trasmissione anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

© Riproduzione Riservata.