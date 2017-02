Teramo-Pordenone/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, recupero Lega Pro 2017)

DIRETTA TERAMO-PORDENONE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, RECUPERO LEGA PRO 2017) - La diretta Teramo-Pordenone, che verrà arbitrata da Alessandro Prontera, ed è in programma mercoledì 22 febbraio alle ore 14.30, sarà una gara di recupero della 22esima giornata per il girone B del campionato di Lega Pro 2016-2017. Sfida tra due squadre che si trovano ad affrontare un momento della loro stagione particolarmente delicato, seppur impegnate ai lembi opposti della classifica.

E' sempre più impelagato nella lotta per non retrocedere il Teramo, al momento penultimo in classifica con una sola lunghezza di vantaggio sul Fano ultimo, e dunque pienamente a rischio per la retrocessione diretta. Gli abruzzesi soffrono da due stagioni dopo il clamoroso annullamento della prima storica promozione in Serie B, per una combine relativa ad una partita contro il Savona.

Dopo l'ultima sconfitta sul campo del Fano che ha rimesso i marchigiani in carreggiata nella lotta per la salvezza, il tecnico Lamberto Zauli è stato esonerato, sostituito da Ugolotti che ha esordito con un pari senza reti in casa contro il Sudtirol. Dopo un grande girone d'andata, il Pordenone di Bruno Tedino ha invece perso contatto con la vetta della classifica del girone, perdendo i due decisivi scontri in trasferta contro il Parma secondo in classifica e contro il Venezia primo.

Al momento quinto a ben dieci punti di vantaggio dai lagunari in vetta, con una vittoria il Pordenone riconquisterebbe il quarto posto, ma sembra ormai chiaro che siano diventati i play off l'obiettivo stagionale più realistico per i Ramarri.

Allo stadio Bonolis di Teramo si fronteggeranno queste probabili formazioni. Padroni di casa schierati con Narciso a difesa della porta, Speranza e Camilleri centrali della retroguardia, mentre Imparato a destra e Sales a sinistra saranno gli esterni laterali di difesa. Ilari e Amadio saranno confermati in posizione di vertici arretrati di centrocampo, mentre Di Paolantonio, Carraro e Petrella formeranno il terzetto di incursori offensivi alle spalle dell'unica punta di ruolo, Sansovini.

Il Pordenone affronterà invece la trasferta abruzzese con Tomei estremo difensore, Semenzato terzino destro e De Agostini terzino sinistro, con la linea difensiva che sarà completata da Stefani e da Ingegneri come difensori centrali. Linea a quattro anche a centrocampo con Misuraca sull'out di destra e Suciu sull'out di sinistra, mentre Bulevardi e Burrai si muoveranno per vie centrali. In attacco Berrettoni sarà il trequartista di sostegno all'attaccante marocchino Arma.

Ugolotti si è presentato con un 4-2-3-1 tatticamente molto stretto fra le linee, una svolta di pragmatismo che ha consentito al Teramo di chiudere le maglie della difesa contro il Sudtirol, pur non trovando la via del gol. 4-4-1-1 confermato anche per il Pordenone di Tedino, che già l'anno scorso ha dimostrato di poter lottare per la Serie B raggiungendo la semifinale play off. I Ramarri speravano in questa stagione in un salto di qualità che gli scontri diretti contro Parma e Venezia hanno di nuovo rimandato al futuro.

Pordenone favorito per la trasferta teramana, con i Ramarri che hanno pagato dazio contro le battistrada del girone, ma hanno per il resto raccolto punti anche in questo momento difficile. Paddy Power quota 2.20 l'affermazione esterna, mentre la vittoria abruzzese viene proposta ad una quota di 3.20 dalla stessa agenzia, con Bet365 che offre invece a 3.10 la quota dell'eventuale pareggio.

Anche il recupero Teramo-Pordenone, mercoledì 22 febbraio alle ore 14.30, non godrà di una diretta tv ma, come per tutte le partite della stagione di Lega Pro (compresa la Coppa Italia) sarà trasmesso in diretta streaming video sul sito sportube.tv, che offrirà l'incontro previa iscrizione al portale con abbonamento.

