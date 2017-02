VALENTINO ROSSI/ Chi è la nuova fidanzata? Jasmine Criscenti o... i bookmakers quotano la prossima fiamma del Dottore

VALENTINO ROSSI, CHI È LA NUOVA FIDANZATA: I BOOKMAKERS SCOMMETTONO SULLA PROSSIMA FIAMMA DEL DOTTORE - Caccia alla fidanzata di Valentino Rossi: chi è la donna che ha rapito il cuore del Dottore? La questione è talmente importante che i bookmakers si stanno già scatenando con le quote. Eppure qualche settimana fa il pilota della Yamaha ha affermato alla Gazzetta dello Sport: «Dopo la storia chiusasi l'anno scorso sono ancora single». Stando, dunque, alle ultime dichiarazioni di Valentino Rossi sulla sua vita amorosa, non ha avuto più storie dopo la rottura con Linda Morselli, che tra l'altro è tornata in "pista" con Fernando Alonso. Eppure nei mesi scorsi è stato "pizzicato" in compagnia della bella Jasmine Criscenti, la tatuatissima dancer dello "Space", uno dei locali più famosi di Ibiza. Dagli scatti pubblicati su Facebook dalla bella Jasmine traspare una ragazza dal temperamento focoso e al tempo stesso dolce. Del resto per lei la dolcezza è sinonimo di forza: «Le persone dolci non sono ingenue né stupide, né tanto meno indifese. Anzi, sono così forti da potersi permettere di non indossare nessuna maschera» ha scritto su Facebook. Clicca qui per visualizzare il post.

VALENTINO ROSSI, CHI È LA NUOVA FIDANZATA: LE QUOTE - Chi è la nuova fidanzata di Valentino Rossi? Questo è uno degli interrogativi che si pongono i fan del Dottore, che non sono interessati solo ai risultati positivi del Dottore. Il nuovo amore del pilota della Yamaha è diventata un'occasione di scommessa: Stanleybet, ad esempio, ha quotato il nome della prossima fidanzata di Valentino Rossi. La quota più bassa spetta a Jasmine Criscenti (1.35), perché è l'ultima donna con cui è stato "pizzicato". Il motociclista ufficializzerà la relazione? Il nuovo amore potrebbe essere Aura Rolenzetti (4.00), modella e attrice che è stata con Rossi nel 2005. Al terzo posto viene addirittura inserita Belen Rodriguez, che è legata ad Andrea Iannone. In lista anche Nicole Minetti (7), mentre è considerato tutt'altro che scontato il ritorno con Linda Morselli (8), che ora starebbe con Fernando Alonso. Ancor più improbabile la storia con Emma Marrone (15). Più possibilità avrebbe Yana Ivanilova (10), con cui c'è stato un flirt in passato.

© Riproduzione Riservata.