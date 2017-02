VIDEO GOL PJACA / Prima rete di Marco con la Juventus contro il Porto (Champions League)

VIDEO GOL PJACA, PRIMA RETE PER L'ATTACCANTE DELLA JUVENTUS CONTRO IL PORTO (CHAMPIONS LEAGUE) - Primo gol per Marko Pjaca con la maglia della Juventus e per di più pesante, visto che ha sbloccato la partita contro il Porto. Il fantasista croato ha tolto le castagne dal fuoco alla squadra di Massimiliano Allegri, che faticava a trovare la rete, nonostante la superiorità numerica per l'espulsione di Alex Telles. La scelta di mandare in campo di Pjaca si è rivelata vincente per Allegri, che non ha mai nascosto la stima per le doti tecniche del giovane talento. Al 72' l'attaccante esterno ha sfruttato un rimpallo della difesa del Porto e calciato una sorta di rigore in movimento: tiro angolato, Casillas battuto e quindi rete. Una serata speciale per Pjaca, che non poteva immaginare occasione migliore per risultare decisivo. Ripagata la fiducia di Allegri, che subito dopo averlo recuperato dall'infortunio lo ha cominciato a schierare per fargli acquisire i minuti necessari per mostrare le sue doti. E così è andata oggi per l'ex Dinamo Zagabria, che nel post-partita potrà festeggiare e godersi questo momento importante per la sua carriera. «Sono più contento per il cammino della Juventus che per il mio gol, ma dovremo stare attenti nel match di ritorno» ha dichiarato Pjaca dopo il triplice fischio. Clicca qui per vedere il video del gol di Pjaca.

