Abu Dhabi Tour 2017 / Info streaming video e diretta tv: come seguire la corsa (1^ tappa, oggi 23 febbraio)

ABU DHABI TOUR 2017 INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA CORSA (1^ TAPPA EMIRATES STAGE, OGGI GIOVEDÌ’ 23 FEBBRAIO) - Da oggi a domenica si disputa l’Abu Dhabi Tour 2017, terza edizione della breve corsa a tappe di ciclismo che si disputa naturalmente ad Abu Dhabi, il più grande dei sette Emirati Arabi Uniti: per la prima volta fa parte del calendario World Tour. Siamo ancora ad inizio stagione, sostanzialmente in fase di preparazione per i grandi appuntamenti che verranno più avanti, ma l’Abu Dhabi Tour merita comunque di essere seguito perché presenta un elenco di partecipanti di primissimo piano che si daranno battaglia fin da oggi, nella prima tappa ribattezzata Emirates Stage, con partenza ed arrivo a Madinat Zayed (189 km), una frazione a dire il vero pianeggiante e che dovrebbe dunque concludersi in volata.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO L'ABU DHABI TOUR 2017 SULLA RAI

Parliamo dunque innanzitutto dei velocisti: al via ci sono Mark Cavendish, Marcel Kittel, André Greipel, Elia Viviani e Caleb Ewan, una cinquina di lusso per una corsa che attira gli sprinter, dal momento che ben tre tappe su quattro sono pianeggianti e dovrebbero risolversi in volata. Non mancano però i grandi nomi per le corse a tappe, il cui primo obiettivo è quello di migliorare la condizione ma certamente proveranno anche a vincere fin da subito, magari nella tappa di sabato che è l’unica a proporre una salita di rilievo. Qui in copertina ci vanno gli italiani, perché sono presenti sia Vincenzo Nibali sia Fabio Aru, che per la prima volta in carriera partecipano alla stessa gara da avversari dal momento che quest’anno lo Squalo è passato alla neonata Bahrain-Merida, lasciando “da solo” Aru alla Astana. Non saranno però soli, perché ci saranno pure Nairo Quintana e Alberto Contador, senza dimenticare anche altri ottimi corridori per le corse a tappe quali Romain Bardet, Steven Kruijswijk e Tejay Van Garderen.

Inevitabilmente c'è poi grande attesa per l'UAE Abu Dhabi Team Emirates, altra squadra neonata che gioca in casa, schiera come uomo di punta Alberto Rui Costa ed ha una forte anima italiana, dal momento che è l'erede della Lampare, è diretta da Beppe Saronni ed utilizza le biciclette Colnago. La copertura sarà ottima: diretta tv garantita - oggi dalle ore 12.15 - sia su Rai Sport + in chiaro sia da Eurosport per gli abbonati Sky e Mediaset Premium. Di conseguenza ci sarà la doppia scelta anche per quanto riguarda la diretta streaming video, garantita da RaiPlay per tutti ma disponibile ai vari abbonati anche tramite Eurosport Player, Sky Go e Premium Play.

