Ajax-Legia Varsavia/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Europa League 2017)

DIRETTA AJAX-LEGIA VARSAVIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017) - Ajax-Legia Varsavia, che sarà diretta dall'arbitro inglese Anthony Taylor ed è in programma giovedì 23 febbraio alle ore 19.00, sarà uno dei match più interessanti da seguire nel programma delle gare di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League 2016-2017. La partita d'andata in Polonia si è infatti chiusa sullo zero a zero non senza polemiche, visto che gli aiacidi hanno avuto di che recriminare per un gol non concesso dall'arbitro spagnolo Fernandez Borbalan.

Una conclusione di Klaassen per gli olandesi aveva infatti varcato la linea prima della respinta del portiere polacco Malarz, ma la rete non è stata concessa. All'Amsterdam Arena l'Ajax proverà ora ad imporre la sua legge in una stagione in cui il fronte europeo è molto importante, visto che nell'Eredivisie, nonostante una lunga serie positiva in corso, la squadra si ritrova costretta a rincorrere il Feyenoord capolista.

Il Legia Varsavia dopo la sosta invernale ha appena ripreso il cammino nell'Ekstraklasa polacca, la massima serie nazionale che vede il Legia inseguire a pochi punti di distanza lo Jagellonia secondo ed il Lechia Gdansk primo in classifica. La lotta per il titolo sarà serrata, ma in Europa League i polacchi non possono ignorare la ghiotta occasione, con un pareggio con gol ad Amsterdam che varrebbe il passaggio agli ottavi di finale della competizione.

Queste le probabili formazioni del match. Ajax schierato con il portiere camerunese Onana alle spalle dei due difensori centrali, il colombiano Sanchez e Viergever, mentre come terzino destro giocherà Riedewald, vista la squalifica di Tete espulso nel match d'andata, e come terzino sinistro Van de Beek, che a sua volta sostituirà l'infortunato Sinkgraven. A centrocampo spazio al terzetto formato dal danese Schone, dal capitano Klaassen e dal marocchino Ziyech, mentre nel tridente offensivo al centravanti danese Dolberg saranno affiancati il tedesco Younes e l'esterno del Burkina Faso, Bertrand Traoré.

La risposta del Legia Varsavia sarà affidata a Malarz tra i pali, ai difensori centrali Pazdan e Dabrowski, mentre l'esterno destro di difesa sarà Broz e l'esterno sinistro il ceko Hlousek. Kopczynski e Jodowliec a centrocampo saranno i playmaker arretrati alle spalle del belga Odjidja-Ofoe, del georgiano Kazaishvili e del serbo Radovic, di supporto all'attaccante ceko Necid.

Il tecnico dell'Ajax, Bosz, confermerà il suo 4-3-3 per cercare quel gol mancato nella trasferta di Varsavia, fatta eccezione per il controverso episodio sopra citato. 4-2-3-1 per il tecnico polacco del Legia, Magiera, che ha visto comunque la sua squadra molto più a suo agio sulla scena dell'Europa League, dopo una fase a gironi di Champions che ha portato risorse economiche ma anche sconfitte pesanti nel cammino dei polacchi. L'Ajax dalla sua dopo aver superato brillantemente la fase a gironi vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista, dopo anni di delusioni continentali, in questa Europa League.

Negli ultimi anni di coppe europee l'Ajax è stato spesso costretto ad inciampare in situazioni simili, ma i bookmaker concedono fiducia agli olandesi con vittoria interna quotata 1.48 da Bwin, mentre Unibet offre a 4.40 la quota del pareggio e Betfair moltiplica per 8.00 quanto investito sul blitz esterno polacco.

Sarà il canale 206 di Sky (Sky Super Calcio HD) a trasmettere in diretta tv per gli abbonati alla pay tv satellitare le fasi salienti di Ajax-Legia Varsavia, giovedì 23 febbraio alle ore 19.00: Diretta Gol Europa League manderà in onda tutti i gol in tempo reale dai campi collegati. Diretta streaming video disponibile sul sito skygo.sky.it, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go.

