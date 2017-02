Besiktas-Hapoel Beer Sheva/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Europa League 2017)

DIRETTA BESIKTAS-HAPOEL BEER SHEVA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017) - Besiktas-Hapoel Beer Sheva verrà diretta dall'arbitro sloveno Matej Jug, si gioca giovedì 23 febbraio alle ore 19.00 e sarà l'occasione per i turchi per mettere il sigillo sulla qualificazione agli ottavi di finale di Europa League 2016-2017. Nel match d'andata dei sedicesimi di finale disputato in Israele, infatti, la formazione di Istanbul ha ottenuto una rotonda affermazione con il punteggio di tre a uno che ha messo in cassaforte, almeno sulla carta, il passaggio al turno successivo.

L'Hapoel Beer Sheva è stato una delle grandi sorprese nella fase a gironi, capace di guadagnarsi la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta a spese di due grandi formazioni come gli inglesi del Sunderland e l'Inter. In patria gli israeliani stanno vivendo un appassionante testa a testa per il primato con il Maccabi Tel Aviv, sul quale vantano al momento due lunghezze di vantaggio. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

In campo continentale, dopo l'exploit autunnale, la scarsa esperienza internazionale non ha permesso di arginare un Besiktas che, dopo essere stato eliminato dal Napoli nella fase a gironi di Champions League, ha saputo colpire all'andata prendendo il largo con il preziosissimo gol del tre a uno siglato nel recupero da Hutchinson. In patria il Besiktas sta lottando strenuamente per il titolo, tallonato dalla rivelazione Basaksehir e dal Galatasaray: il fronte europeo resta però una grande risorsa per una squadra che nella sua storia non ha mai vissuto grandissimi acuti in campo continentale.

Le probabili formazioni che scenderanno in campo alla Vodafone Arena di Istanbul: turchi padroni di casa schierati con l'estremo difensore spagnolo Fabri, col brasiliano Marcelo e col croato Mitrovic al centro della difesa, mentre Gonul a destra e il serbo Tosic a sinistra saranno i due esterni difensivi. Il portoghese Quaresma, il tedesco Arslan e l'olandese Babel saranno schierati avanzati a centrocampo, col canadese Hutschinson e Uysal chiamati a coprire loro le spalle, mentre come unica punta di ruolo sarà confermato Tosun.

Hapoel Beer Sheva in campo con una linea difensiva a quattro composta da destra a sinistra da Bitton, dal brasiliano William, da Tzedek e da Turgeman, mentre in porta ci sarà Goresh. Come mediano arretrato davanti alla difesa sarà schierato il nigeriano Ogu, col connazionale Nwakaeme sulla fascia destra e Melikson sulla fascia sinistra sulla mediana, mentre il romeno Hoban e Radi si muoveranno per vie centrali. Il capitano Barda, il gol nel match d'andata, sarà l'unica punta di ruolo per gli israeliani.

I moduli di riferimento saranno il 4-2-3-1 per l'allenatore dei turchi, Gunes, ed il 4-1-4-1 per il tecnico degli israeliani, Bakhar. Al di là di tutto l'Hapoel Beer Sheva può essere sicuramente soddisfatto della sua campagna europea, mentre il Besiktas oltre a dover formalizzare il passaggio agli ottavi, può invece candidarsi per un cammino di spessore, considerando i molti elementi di esperienza internazionale presenti nella rosa turca.

Bookmaker convinti che la sfida sarà poco più di una formalità per il Besiktas, con vittoria interna quotata 1.70 da Paddy Power e successo esterno proposto a 5.25 da Bwin, mentre l'eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.75 da Bet365.

Besiktas-Hapoel Beer Sheva, giovedì 23 febbraio alle ore 19.00 sarà trasmessa con gol e fasi salienti in diretta tv nel contenitore Diretta Goal Europa League, disponibile alla visione per gli abbonati Sky sul canale 206 del satellite (Sky Super Calcio HD) o in diretta streaming video sul sito skygo.sky.it, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

