Copenaghen-Ludogorets/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Europa League 2017)

DIRETTA COPENAGHEN-LUDOGORETS: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017) - Ludogorets-Copenaghen, che sarà diretta dall'arbitro ceco Miroslav Zelinka, si gioca alle ore 21:05 di giovedì 23 febbraio ed è valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League 2016-2017. In questo caso il sorteggio ha accoppiato due formazioni reduci entrambe dalla fase a gironi della Champions League, "retrocesse" in questa coppa in virtù del terzo posto nel rispettivo girone.

Tra le due squadre sono i danesi ad essere andati più vicini alla qualificazione alla fase successiva, con il loro terzo posto nel girone G, quello che ha qualificato come primo il Leicester di Ranieri, e come secondo il Porto, avversario della Juventus di Allegri negli ottavi di finale.

Per la formazione di Solbakken 9 punti in classifica con 1 sola sconfitta, a fronte di tre gare pareggiate e 2 vinte, con due punti di distacco dalla formazione portoghese. I bulgari hanno fatto decisamente peggio nel gruppo A, che ha visto la qualificazione di Arsenal e PSG, con tre soli punti, arrivati con altrettanti pareggi, ed hanno ottenuto la possibilità di proseguire la loro stagione europea solo perché gli svizzeri del Basilea hanno conquistato appena 2 punti.

La partita di andata, che ha visto prevalere la formazione ospite con il punteggio di 2 – 1, è stata la prima in assoluto tra le due formazioni, e per quanto riguarda i bulgari anche la prima con una formazione danese, mentre per la squadra di Solbakken ci sono stati precedenti incroci con formazioni bulgare, tra le quali il Levski Sofia, all’epoca della Coppa delle Coppe.

Nei rispettivi campionati le due formazioni stanno facendo molto bene, con il Ludogorets che è in testa alla classifica con 50 punti e sette di vantaggio sul Levski Sofia, secondo, grazie alle 16 vittorie conquistate sulle 19 gare giocate, con un attacco che segna con continuità, 50 le reti all’attivo, ed una difesa ermetica da sole 16 reti subite. Ancora migliore la prestazione del Copenhagen, in testa al campionato danese con 53 punti ottenuti in 21 gare, ed è ancora senza sconfitte, con appena 8 reti subite in totale, a fronte delle 46 segnate. I punti di vantaggio della formazione di Solbakken nei confronti della seconda in classifica, il Broendby, sono 11.

Nella gara di andata il risultato si è sbloccato dopo appena due minuti con i danesi passati in vantaggio grazie ad una sfortunata autorete di Anicet, poi il resto del primo tempo non ha riservato grandi emozioni al pubblico di Sofia, con pochi tiri verso le due porte. Ammonito, nel corso della prima frazione, il giocatore del Copenhagen, Toutouh, che nel secondo tempo è stato invece protagonista in positivo, visto che è stato lui a raddoppiare per la formazione danese, mettendo così un punto fermo per quanto riguarda la qualificazione agli ottavi.

Il Ludogorets però non si è perso d’animo ed ha continuato ad attaccare come stava facendo in precedenza, arrivando a dimezzare lo svantaggio con Keseru, entrato a gara in corso. Nel finale di partita cartellino rosso per il danese Gregus, anche lui entrato a gara in corso, che quindi non potrà far parte della formazione danese per questa gara di ritorno.

Nella gara del Telia Park, danesi in campo ancora con il 4-4-2 al quale la formazione bulgara oppone il sui 4-2-3-1. Per Solbakken non ci dovrebbero essere variazioni rispetto all’11 di partenza di Sofia con Olsen confermato tra i pali, una difesa con Ankersen ed Augustinsson esterni e Johansson con Jorgensen centrali, mentre nella linea di centrocampo la responsabilità di fare gioco ricade sui due centrali Matic e Kvist, con Falk Jensen e Toutoh liberi di spingere sulle due fasce, cercando anche l’inserimento al tiro. La coppia d’attacco del Copenhagen è formata da Comelius e Santander.

Per il tecnico bulgaro Dermandzhiev, punta di riferimento centrale il brasiliano Cafu, con un terzetto alle sue spalle con molto estro, formato da Marcelino che opera in posizione centrale, con Lukoki e Wanderson sulle fasce. Anicet e Dyakov formano la cerniera centrale della squadra, mentre la linea difensiva vede in posizione esterna Monev e Natanael, e davanti al portiere Stojanov, Moti e Palomino.

Le quote Snai per Copenaghen-Ludogorets ci danno le seguenti informazioni: la vittoria del Copenaghen (segno 1) vale 1,73, il pareggio (segno X) vale 3,65 mentre la vittoria del Ludogorets (segno 2) vi permetterà di guadagnare 5,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

Copenaghen-Ludogorets non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia sul canale Sky Super Calcio andrà in onda Diretta Gol Europa League, con highlights e gol in tempo reale da tutti i campi collegati. Gli abbonati al bouquet satellitare potranno seguire la trasmissione anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

