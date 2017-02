Diretta/ Civitanova-Modena: info streaming video e tv, orario e risultato live (Raisport Superlega 2017, oggi)

DIRETTA CUCINE LUBE CIVITANOVA-AZIMUT MODENA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (VOLLEY MASCHILE, RAISPORT, 26^ GIORNATA SUPERLEGA,OGGI 23 FEBBRAIO 2017) – Civitanova-Modena, diretta dagli arbitri Pucher e Rapisarda è la partita di volley maschile in programma oggi 23 febbraio 2017 alle ore 20.30 presso l’Eurosuole Forum, valida per la26^ giornata del campionato di Superlega. Tra i match più attesi del campionato i padroni di casa appaiono più sicuri che mai al penultimo turno del campionato: i marchigiani allenati da Blengini hanno infatti in questo momento ben otto punti di vantaggio sulle immediate inseguitrici, Diatec Trentino e Sir Safety Conad Perugia, mentre i campioni d'Italia dell'Azimut Modena sono costretti ad arrancare a ben quattordici lunghezze. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI CIVITANOVA-MODENA (da raiplay.it)

Per quanto riguarda la capolista, sembrano in effetti esserci pochi dubbi sul fatto che Juantorena e compagni si trovino praticamente al picco del loro rendimento. A testimoniarlo non c'è solo il sicuro cammino in campionato, ma anche la recente conquista della Coppa Italia, con una finale che ha visto i marchigiani costantemente padroni della situazione, sino a chiudere con un eloquente 3-1 ai danni della Diatec Trentino. Naturalmente Civitanova si propone ora di lottare per gli altri due obiettivi stagionali, ovvero il titolo nazionale e la Champions League, con ambizioni supportate da un roster di assoluta eccellenza, che sembra in grado di sostenerle in maniera adeguata.

L'Azimut Modena si trova a sua volta in un momento non facile della propria stagione: dopo aver perso la semifinale di Coppa Italia al tie-break, contro la Diatec, è incappata in una nuova sconfitta contro i trentini, stavolta molto più pesante. Il 3-0 riportato al Palatrento pochi giorni fa ha fatto suonare un vero e proprio campanello d'allarme in casa emiliana, andandosi ad aggiungere ad un comportamento non proprio esaltante messo in mostra dai campioni nel corso della stagione. Un comportamento che aveva già spinto la società a muoversi per esonerare Roberto Piazza, mettendo al suo posto Lorenzo Tubertini, con il chiaro intento di dare una sterzata ad una traiettoria ormai discendente. Il roster a disposizione del nuovo tecnico sembra in grado di reagire alla situazione venutasi a creare, ma probabilmente ci vorrà del tempo per vedere Vettori e compagni tornare ai loro consueti livelli, come del resto dimostrano gli ultimi risultati. Ad approfittare del pessimo momento di Modena potrebbe quindi essere una Cucine Lube Civitanova davvero in forma che nel corso delle ultime settimane è stata in grado di travolgere ogni ostacolo trovato sul suo terreno.

La chiave della gara potrebbe essere proprio la difficoltà psicologica degli emiliani, tale da influire in maniera molto rilevante sul loro rendimento. Considerata la sicurezza con cui scorre invece il gioco dalla parte marchigiana, sono molti tra gli addetti ai lavori a pronosticare una gara a senso unico. Un pronostico che potrebbe però essere parzialmente smentito da un ritorno di orgoglio dei modenesi, i quali vorranno sicuramente dimostrare di poter dire la loro in un finale di stagione ancora tutto da scrivere. Tra i possibili protagonisti, c'è molta attesa per Juantorena e Petric da una parte, per N'Gapeth e Vettori dall'altra, chiamati a sostenere la maggior parte dello sforzo offensivo delle rispettive squadre.

Ricordiamo infine che il match tra Civitanova e Modena sarà visibile in diretta tv sulla Rai, che ha riservato a tale evento spazio sul proprio canale tematico Raisport, liberamente usufruibile sul canale 57 del telecomando del digitale terrestre. Sarà altresì confermata anche la diretta streaming video della partita della 26^giornata di Superlega, tramite il sevizio gratuito raiplay.it.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI CIVITANOVA-MODENA (da raiplay.it)

© Riproduzione Riservata.