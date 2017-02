Diretta/ Fiorentina-Monchengladbach: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (Tv8, oggi, Europa League 2017)

DIRETTA FIORENTINA-BORUSSIA MONCHENGLADBACH: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017) - Fiorentina-Borussia Monchengladbach verrà diretta dall'arbitro portoghese Artur Dias: alle ore 21:05 di giovedì 23 febbraio si gioca all'Artemio Franchi per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League 2016-2017. La formazione di Paulo Sousa in questo sedicesimo di finale parte dalla importante vittoria 1-0 conquistata sette giorni prima in Germania, ma non deve commettere l’errore di considerare già superato il turno, perché la formazione tedesca non arriva sicuramente a Firenze per assistere ad un monologo della Fiorentina, ed anche nella gara casalinga ha dimostrato di poter essere pericolosa.

La squadra viola arriva a questo match dopo aver perso il posticipo di campionato giocato domenica sera a Milano; una sconfitta che ha quasi escluso Bernardeschi e compagni dalla possibilità di approdare in Europa League nella prossima stagione e quindi tutte le carte devono essere giocate in questa competizione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI FIORENTINA-MONCHENGLADBACH LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPOREALE - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

La gara di Milano ha messo in mostra una formazione viola che ha attaccato molto, ma ha finalizzato poco, con il solo Kalinic, in assenza di Bernardeschi, fermo per squalifica, in grado di far correre pericoli alla porta di Donnarumma.

Nella Bundesliga non c’è fortuna per il Borussia Moenchengladbach che perde in casa con il suo allenatore, Hecking subentrato a stagione in corso, che perde la sua prima gara alla guida della formazione. Al Borussia Park è stato il Lipsia, secondo in classifica, a portare via i tre punti, andando in rete per la prima volta dopo 31 minuti del primo tempo con Emil Forsberg che ha sfruttato un assist di Werner, concludendo da fuori area e mettendo la palla nell’amgolino. Al 55esimo arriva anche il raddoppio del Lipsia; questa volta è Werner a colpire, mentre Forsberg restituisce l’assist, ancora per un tiro che si insacca all’angolino basso.

In mezzo a queste due reti il Borussia ha avuto la possibilità di pareggiare, su calcio di rigore, ma Thorgan Hazard ha fallito la trasformazione e la rete messa a segno da Vestergaard nel finale di partita è servita solo a dimezzare lo svantaggio. Hecking aveva schierato la sua formazione facendo solo un "mini turnover" rispetto alla gara di tre giorni prima con la Fiorentina, con Hanh dentro la formazione titolare, al posto di Hermann, ma la mossa del tecnico tedesco non ha portato frutti.

La gara di andata, al Borussia Park, si è decisa in favore della formazione di Paulo Sousa con una splendida punizione dal limite calciata da Bernardeschi, che lo stesso giocatore si era procurato. Nella seconda parte della gara la Fiorentina ha controllato gli attacchi dei tedeschi, che hanno avuto anche alcune occasioni per il pareggio, ma nessuna veramente pericolosa. Per il giovane giocatore di Sousa si tratta della tredicesima rete nella stagione ed è impreziosita dal fatto che è stata realizzata nel giorno del suo compleanno.

La formazione tedesca era scesa in campo senza il suo centravanti titolare, Raffael, con Stindl schierato nel ruolo di "falso nueve" con l’intenzione di non dare punti di riferimento ai difensori viola. Il Borussia gioca molto sulle fasce esterne, come sua abitudine, colpisce anche un palo con Johnson mentre la Fiorentina macina gioco soprattutto a centrocampo, fino alla giocata di Bernardeschi che si procura la punizione. Nella ripresa pur con un maggior possesso palla ancora per i tedeschi, la Fiorentina sfrutta meglio le ripartenze ed un paio di volte Borja Valero effettua delle azioni pericolose impegnando il portiere tedesco. A centrocampo gli interditori della Fiorentina tengono meglio contro Dahoud e Kramer. Mentre esce Bernardeschi, con Paulo Sousa che si copre di più con il passare dei minuti, gli assalti dei tedeschi si affievoliscono, e nello stesso tempo crescono in sicurezza sia Gonzalo Rodriguez che Astori.

Per la gara del Franchi Paulo Sousa non può fare a meno di Bernardeschi, che ha potuto anche riposarsi visto il mancato impiego a San Siro, e lo mette alle spalle di Kalinic nel 3-4-2-1 affiancandolo allo spagnolo Borja Valero. Nella linea di centrocampo rientra Federico Chiesa dopo la squalifica della gara di andata, e si piazza sulla destra, mentre sulla fascia opposta giocherà Maxi Olivera, mentre la coppia centrale sarà formata da Vecino, squalificato poi per la gara di campionato, e Badelj. Davanti a Tatarusanu, linea difensiva con due certezze, Asrori e Gonzalo Rodriguez e ballottaggio per l’ultimo posto, tra Tomovic, sul quale pende però la diffida, e Sanchez.

La replica del Borussia Moenchengladbach con il consueto 4-4-2 di Hecking, nel quale davanti al portiere Sommer ci sono Christensen e Vestergaard come coppia centrale, con Kolodziejczak e Wendt a spingere sulle fasce. A centrocampo Hahn, con Dahoud, Hazard e Kramer, mentre davanti rientra Raffael a fare coppia con Stindl.

Per Fiorentina-Borussia Monchengladbach le quote previste dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che i viola sono ovviamente favoriti; tuttavia la distanza tra il segno 1 (2,40) e il segno 2 (2,95) per la vittoria del Borussia Monchengladbach non è così ampia. Qualora invece vogliate puntare sul pareggio dovrete scegliere il segno X: porta in dote 3,40 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

Fiorentina-Borussia Monchengladbach sarà trasmessa in diretta tv dai canali della pay tv del satellite: appuntamento per tutti gli abbonati su Sky Sport 1 o Sky Calcio 1, con la possibilità di assistere alla partita anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone attivando la diretta streaming video con l'applicazione Sky Go. In più la partita sarà trasmessa in chiaro su Tv8. Sul canale Sky Super Calcio inoltre andrà in onda Diretta Gol Europa League, con highlights e gol in tempo reale da tutti i campi collegati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI FIORENTINA-MONCHENGLADBACH LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPOREALE - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE