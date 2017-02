Diretta/ Mondiali sci di fondo 2017 gara sprint tl info streaming video e tv con Federico Pellegrino (oggi 23 febbraio)

DIRETTA MONDIALI SCI DI FONDO LAHTI 2017 GARA SPRINT TL INFO STREAMING VIDEO E TV (OGGI 23 FEBBRAIO) - Oggi è subito il giorno di Federico Pellegrino: ai Mondiali di sci nordico Lahti 2017 è subito protagonista lo sci di fondo con la sprint tl che in campo maschile vede proprio l’azzurro fra i principali favoriti. Dalle ore 14.00 italiane (in Finlandia le 15.00) prenderanno il via le qualificazioni sia in campo maschile sia in campo femminile. Tra gli uomini oltre a Federico Pellegrino abbiamo anche Simone Urbani; tra le donne ecco invece Gaia Vuerich, Ilaria Debertolis e Greta Laurent. Le speranze si appuntano però tutte sul valdostano, che vanta nove vittorie in Coppa del Mondo - tutte in gare sprint - più la Coppa di specialità nella scorsa stagione e un bronzo nella sprint a coppie negli scorsi Mondiali, a Falun 2015 insieme a Dietmar Noeckler.

Il programma della giornata è fittissimo: dopo le qualificazioni, a partire dalle ore 16.30 avranno inizio le fasi finali, che sia in campo femminile sia in campo maschile prevedono nell’ordine quarti, semifinali e finali, dunque sarà un pomeriggio tutto all’insegna dello sci di fondo e anche della nostra grande speranza perché Federico Pellegrino in una sprint a tecnica libera (la sua preferita) è certamente l’azzurro che ha maggiori possibilità di salire sul podio in questa rassegna iridata in terra di Finlandia, che di fatto prende il via proprio oggi dopo la cerimonia inaugurale di ieri. La scorsa stagione fu trionfale per Pellegrino, questa ha avuto più alti e bassi ma comunque non sono mancate le soddisfazioni, su tutte la vittoria nella sprint di Falun dello scorso 28 gennaio e il primo posto nella classifica della Coppa sprint, dove dunque potrebbe arrivare il bis del successo dell’anno scorso.

La copertura delle gare sprint dei Mondiali di sci di fondo Lahti 2017 sarà ottima: diretta tv garantita - oggi dalle ore 16.30 per tutte le fasi finali - sia su Rai Sport + in chiaro sia da Eurosport per gli abbonati Sky e Mediaset Premium. Di conseguenza ci sarà la doppia scelta anche per quanto riguarda la diretta streaming video, garantita da RaiPlay per tutti ma disponibile ai vari abbonati anche tramite Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Inoltre sarà disponibile anche il live timeng sul sito ufficiale della Federazione internazionale (http://www.fis-ski.com/).

