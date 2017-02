DIRETTA ROMA-VILLARREAL: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017) - Roma-Villarreal sarà diretta dall'arbitro tedesco Felix Zwayer; alle ore 19 di giovedì 23 febbraio lo stadio Olimpico ospita la partita valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League 2016-2017. Per Spalletti, dopo la vittoria per 4-0 al Madrigal, un impegno facile con un occhio anche alla successiva gara di campionato che vedrà la sua formazione impegnata a San Siro contro l’Inter in quello che ormai è diventato quasi uno scontro diretto.



Se dal punto di vista del risultato non dovrebbero esserci assolutamente problemi, c'è però da tenere conto della grande voglia di riscatto della formazione di Escribà, in cerca almeno del successo parziale che consenta di puntare ad un finale di stagione positivo. Intanto il Villareal ha risposto immediatamente nella Liga, conquistandosi un successo sul terreno della Real Sociedad con una rete segnata al 94esimo, in pieno recupero.

Tre punti che consentono al Villareal di puntare ancora alla partecipazione alla Champions League nella prossima stagione, con il suo quinto posto in classifica, alle spalle dell’Atletico Madrid. Anche la Roma non è stata da meno nel suo impegno in campionato, ed ha travolto anche il Torino, tornando a segnare 4 reti come in Spagna, subendone solamente 1.



La gara di andata ha dimostrato la netta superiorità dei giallorossi nei confronti della formazione spagnola, che alla vigilia era stata dipinta come uno "spauracchio". La Roma ha saputo prendersi il vantaggio nel primo tempo, grazie ad una bella rete di Emerson, ed ha poi affondato nella difesa spagnola, con una bella tripletta del bosniaco Dzeko, quando la formazione di Escribà si è lanciata in attacco alla ricerca del pareggio. Per il centravanti di Spalletti la conferma del momento d’oro stagionale, ribadito successivamente con uno dei quattro goal segnati al Torino.

Per tutta la gara la Roma si è dimostrata superiore agli spagnoli per quanto riguarda la tattica, con i suoi uomini che sono stati capaci di imbrigliare le azioni avversarie in tutte le zone del campo. Grande crescita per Emerson, che è stato il vero padrone della fascia sinistra del campo, mentre la coppia Strootman – De Rossi, ha gestito con sapiente esperienza la regia della squadra. La prima mezzora non ha portato grossi pericoli per i due portieri, con il Villareal, come ci si attendeva che ha giocato in spazi ravvicinati, non riuscendo però ad imbastire una serie di passaggi, dato il buon lavoro della Roma in contrasto.

Dopo che Gaspar per il Villareal e Dzeko per la Roma avevano provato di testa, al 32esimo è arrivata la rete di Emerson che ha sfruttato un errore di Castillejo per recuperare palla e mandarla sotto l’incrocio dei pali con un "bolide" da oltre 25 metri. Lo stesso terzino giallorosso ci ha provato prima de 45esimo, senza esito. Nella ripresa la Roma dilaga, anche per l’ingresso in campo di Salah; nonostante l’atteggiamento offensivo del Villareal è la formazione giallorossa a segnare la seconda rete al 13esimo con Dzeko, proprio su lancio di Salah. Le altre due reti del bosniaco sono arrivate poi a 20 e 15 minuti dalla fine, decretando un successo ampio e meritato.



Nella gara di campionato contro il Torino, Roma che chiude la pratica dopo soli 17 minuti, con in rete Dzeko dopo solo 10 minuti e Salah al 17esimo, con il Torino che non riesce ad opporsi alle folate dei giallorossi che poi vanno in rete anche con Paredes e chiudono la contesa con la rete di Nainggolan, dopo che Maxi Lopez aveva accorciato le distanze, per la formazione ospite. Nella Liga successo in extremis del Villareal che beffa la Real Sociedad al 94esimo, con una rete segnata da Castillejo, beffando i padroni di casa che avevano attaccato per quasi tutti i 90 minuti.



Nella gara dell’Olimpico per Spalletti ci sarà un robusto turnover, anche per la vicinanza con la partita con l’Inter; in porta confermato naturalmente Alisson, portiere di coppa, mentre nei ruoli di movimento diversi gli uomini a riposo, ad iniziare dall’olandese Strootman, per proseguire con Salah, Emerson e Nainggolan, ed un turno di riposo potrebbe toccare anche a Dzeko, con Totti in campo al suo posto. Non cambia invece il modulo usato da Spalletti, il 3-4-2-1.

Per quanto riguarda il Villareal si va verso un 4-4-2 nel quale l’unico ballottaggio sembra essere quello tra Soldado e Bakambù, con l’ex Sassuolo, Sansone, sicuramente in campo nella linea offensiva. Per il resto Asenjo in porta, linea difensiva con Ruiz e Musacchio centrali e Gaspar con Jose Angel sulle fasce e centrocampo affidato alla regia di Bruno Soriano e completato da Trigueiros, Castillejo e Dos Santos.

Riguardo le scommesse su Roma-Villarreal, presentiamo le quote fornite dalla Snai: ancor più dopo il poker esterno di una settimana fa la Roma è favorita per la vittoria. La quota per il segno 1 vale infatti 1,70, mentre quella per il segno 2 (vittoria del Villarreal) è a 5,00. Il pareggio, contraddistinto dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare 3,85 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

Roma-Villarreal sarà trasmessa in diretta tv dai canali della pay tv del satellite: l'appuntamento in esclusiva è su Sky Sport 1, Sky Calcio 1 e Sky Calcio 4. Tutti gli abbonati al bouquet satellitare avranno la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video attivando l'applicazione Sky Go; non va poi dimenticato che su Sky Super Calcio andrà in onda il programma Diretta Gol Europa League, che trasmette highlights e gol in tempo reale da tutti i campi collegati.