Fiorentina Borussia Monchengladbach/ Diretta streaming video e tv: come e dove vedere la partita?

DIRETTA FIORENTINA BORUSSIA MONCHENGLADBACH STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA? - Fiorentina davvero vicina alla qualificazione agli ottavi di Europa League: i viola ospitano questa sera il Borussia Monchengladbach e ripartono dalla vittoria per 1-0 maturata una settimana fa. Al Borussia Park la squadra di Paulo Sousa aveva sofferto a lungo, sia nel primo che nel secondo tempo, ma aveva trovato uno strepitoso gol di Federico Bernardeschi, che nel giorno del suo compleanno aveva messo all’incrocio dei pali una punizione dal limite dell’area. Una rete che fa tutta la differenza del mondo: la Fiorentina allo stadio Franchi ha ora due risultati a disposizione, può infatti pareggiare ed essere comunque agli ottavi del torneo. In caso di sconfitta le cose cambierebbero in virtù delle reti in trasferta: con un 1-0 il Borussia Monchengladbach si garantirebbe il prolungamento della partita almeno ai tempi supplementari, qualunque altro risultato a favore dei tedeschi sancirebbe invece l’eliminazione dei viola. Sarebbe la seconda consecutiva ai sedicesimi: lo scorso anno la Fiorentina era stata fatta fuori dal Tottenham, che nell’edizione precedente di Europa League la squadra affidata a Vincenzo Montella aveva invece eliminato. SEGUI LA DIRETTA FIORENTINA BORUSSIA MONCHENGLADBACH LIVE CON NOI: CLICCA QUI

