Genk-Astra/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Europa League 2017)

DIRETTA GENK-ASTRA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017) - Genk-Astra verrà diretta dall'arbitro olandese Serdar Gozubuyuk, è valida per i sedicesimi di ritorno di Europa League 2016-2017 e si gioca giovedì 23 febbraio alle ore 21:05. Tutto si decide al ritorno: la gara d'andata è terminata 2-2, con tanti goal e tante emozioni. Ma nella prossima sfida della Cristal Arena, non sarà facile per i romeni portare a casa un risultato. Basta una vittoria con qualsiasi punteggio, ma in caso di parità con zero o un goal, passano i belgi. In caso di stesso risultato dell'andata si andrà ai supplementari, mentre con un pareggio superiore passa l' Astra: ovviamente i padroni di casa sono decisamente favoriti, ma nulla deve essere dato per scontato in questa Europa League. Tutto si decide nell'arco dei 180 minuti, tutto si decide in poco tempo.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

Qualche problema di formazione per i padroni di casa, che dovranno fare a meno di Wouters, Vanzeir, Bizot, Dewaest, Karelis e Susic. Tanti infortunati, già presenti nella gara d'andata. Classico 4-2-3-1, con Ryan in porta e Castagne (autore di uno dei due goal all'andata) e Uronen sulle fasce. La coppia di centrali sarà formata da Colley e Brabec. Kumordzi e Heymen vanno a centrocampo, mentre Schrijvers, Pozuelo e Trossard andranno sulla trequarti. Samata dovrebbe essere l'unica punta.

Nessun assente per i rumeni, che cercano il colpaccio esterno. Confermato il solito 4-3-3, con Lung in porta. Difesa a tre con Alves, Sapunaru e Fabricio: bisogna rivedere qualche meccanismo in questa zona del campo. Maranhao e Stan vanno sulle corsie esterne, mentre Seto e Texeira si piazzano a centrocampo. Budescu e Ionita vanno sulle corsie esterne, mentre Niculae sarà l'unica punta. Nicoara è ancora in forse: nelle prossime ore verranno attentamente valutate le sue condizioni. A rischio anche Boudjemaa: solo nelle prossime ore sapremo se verrà convocato o meno.

Sarà una sfida davvero combattuta. I padroni di casa cercheranno di addormentare il match sin dai primi minuti, ma non sarà di certo semplice. Abbiamo visto come la difesa belga non è ben strutturata e spesso si rischia troppo. I romeni hanno invece dimostrato di sapersela giocare con chiunque: la difesa balla troppo e i goal subiti iniziano ad essere troppi, ma bisogna cercare di aumentare il ritmo il più possibile. In attacco l' Astra non ha paura di nulla e dunque bisogna spingersi oltre. Infatti probabilmente gli ospiti cercheranno di premere sull'acceleratore fin dai primi minuti, cercando di crearsi varchi pericolosi. Una partita tranquilla da parte della squadra belga, che cercherà di non sperare il prezioso vantaggio: attenzione in fase difensiva e voglia di portare a casa una qualificazione importantissima. Bisognerà però fare attenzione il più possibile a quanto accadrà in campo, dove non bisogna sottovalutare nulla.

Genk-Astra non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia sul canale Sky Super Calcio andrà in onda Diretta Gol Europa League, con highlights e gol in tempo reale da tutti i campi collegati. Gli abbonati al bouquet satellitare potranno seguire la trasmissione anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

© Riproduzione Riservata.