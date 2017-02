LA ROMA SI QUALIFICA SE.../ I risultati utili per superare il Villarreal e passare il turno (Europa League)

LA ROMA SI QUALIFICA SE... I RISULTATI PER SUPERARE IL VILLARREAL E PASSARE IL TURNO - La Roma si qualifica al prossimo turno di Europa League se non perde con quattro gol di scarto a favore del Villarreal in virtù del fatto che ha vinto in Spagna appena una settimana fa per 0-4. Attenzione però perchè in caso di risultati più rotondi come per esempio un 1-5 o un 2-6 passerebbe il Villarreal per la regola dei gol in trasferta. Ovviamente sono scenari pressoché irreali, ma che vanno considerati nel raggio più ampio di un discorso generale sulla partita che vedrà il fischio d'inizio alle ore 19.00 allo Stadio Olimpico di Roma. Di sicuro se la Roma, dopo quel risultato all'andata, non dovesse passare agli ottavi di finale di Europa League sarebbe una catastrofe sportivamente parlando. In casa giallorossa questa gara sarà presa con grande attenzione e professionalità, anche se comunque potrebbe essere poco più di una sgambata di allenamento anche perchè pure il Villarreal è ben conscio che rimontare uno 0-4 sarebbe più di un'impresa.

LA ROMA SI QUALIFICA SE... I RISULTATI PER SUPERARE IL VILLARREAL E PASSARE IL TURNO. LA GARA D'ANDATA - La Roma di Luciano Spalletti è a un passo dalla qualificazione per gli ottavi di finale di Europa League. Ai giallorossi basterà superare la gara contro il Villarreal senza subire una goleada per andare avanti nella competizione. Questo perchè all'andata allo Stadio de la Ceramica di Villareal è arrivato uno 0-4 dal sapore di impresa. La partita era iniziata con qualche complicazione, con una Roma pimpante ma un risultato che faceva fatica a sbloccarsi. La rete dello zero a uno l'ha messa a segno con un grande destro da fuori area Emerson Palmieri a una decina di minuti dalla fine della prima frazione di gioco. Nella ripresa poi si è svegliato Edin Dzeko che con una splendida tripletta ha regalato una notte da sogno ai giallorossi, pronti quindi a volare verso il prossimo turno dell'Europa League. Tra un'ora si scenderà in campo per il ritorno e la Roma non dovrebbe avere problemi a passare.

