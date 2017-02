Lione-Az Alkmaar/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Europa League 2017)

DIRETTA LIONE-AZ ALKMAAR: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017) - Lione-Az Alkmaar verrà diretta dall'arbitro bielorusso Aleksei Kulbakov, è valida per i sedicesimi di ritorno di Europa League 2016-2017 e si gioca giovedì 23 febbraio alle ore 21:05. Nel quadro dei sedicesimi di finale, quella fra Lione e Alkmaar è, insieme a Roma-Villarreal, la sfida più pesantemente indirizzata dalla gara di andata. I francesi, infatti, giovedì scorso si sono imposti con un pesante 4-1 sul campo degli olandesi, orientando in maniera probabilmente irreversibile la qualificazione verso la propria sponda.

Al Parc Olympique basterà per gli uomini di Genesio essere prudenti e giocare la propria partita al fine di portare a casa una qualificazione ormai segnata. Dall'altra parte, l'AZ di van Den Brom è conscia di essere ormai con un piede e mezzo fuori da questa Europa League; nella partita di andata, infatti, numerosi interventi del portiere avversario Lopes ed una certa mancanza di concretezza hanno consegnato al Lione una vittoria schiacciante. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

Per questa gara di ritorno, al fine di salvare almeno l'onore, l'AZ dovrà trasformarsi e mettere in campo tutt'altro atteggiamento, soprattutto sotto porta, e cercare di dimenticare le disattenzioni pagate a caro prezzo nella partita di andata. Se la qualificazione appare un miracolo, in un terreno caldo come quello di Lione, non è impossibile fare una bella figura e riscattare una partita di andata il cui risultato non rende merito agli olandesi. Si tratta anche della prima partita per l'AZ nel nuovo stadio del Lione, il bellissimo Parc Olympique completato prima degli scorsi Europei. Vedremo anche quanto il fattore campo sarà decisivo per l'andamento della gara.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, l'allenatore di casa Genesio punta a fare turn-over per dare riposo ad alcuni giocatori e dare spazio ad altri che hanno totalizzato pochi minuti in campionato. Il risultato di andata, poi, offre al tecnico francese più di un motivo per far riposare i giocatori più stanchi. In porta ci sarà la conferma per l'ottimo Lopes visto all'andata, che guiderà una difesa a 4 con Jallet, Diakhaby, Mammana e Rylons. A centrocampo potrebbe tornare Darder accanto a Tolisso e Gonalons, mentre sulla trequarti rispunta Valbuena che dovrebbe guadagnarsi una maglia da titolare. In attacco probabile turno di riposo per Lacazette, che dovrebbe essere rimpiazzato da Fekir e Depay.

Tutt'altri pensieri, invece, nella testa dell'olandese van Den Brom. Il tecnico dell'AZ punta a mettere in campo la sua miglior formazione per provare a riaprire i giochi. In porta spazio all'ex Newcastle Crul, mentre nella difesa a 4 ci saranno Luckassen, van Ejden, Wuytens e Haps. A centrocampo, anche a causa dell'arretramento di Wuytens, avanzano le quotazioni di Til e Rienstra per affiancare Bel Hassani. In attacco, invece, ci sarà il tridente composto da Weghorst, Tankovic e Dos Santos.

Il risultato dell'andata non lascia spazio a particolari analisi per il pronostico di questo sedicesimo di finale. Il Lione ha espresso sul campo una superiorità che sulla carta era palese, ma che non sempre è riuscita a mettere in mostra in campionato. Per questa gara di ritorno, nonostante il pesante turn-over che potrebbe caratterizzare la formazione iniziale, la situazione in termini di pronostico rimane invariata. SNAI quota, infatti, soltanto 1,33 il segno 1 vittoria del Lione, mentre sale a 9,50 la quota per il segno 2. Il segno X del pareggio è dato 5,25.

Lione-Az Alkmaar non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia sul canale Sky Super Calcio andrà in onda Diretta Gol Europa League, con highlights e gol in tempo reale da tutti i campi collegati. Gli abbonati al bouquet satellitare potranno seguire la trasmissione anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

© Riproduzione Riservata.