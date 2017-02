Manolas alla Juventus?/ Calciomercato Roma, l'ag: "Su Kostas anche Inter e Juve!"

MANOLAS ALLA JUVENTUS O ALL'INTER? CALCIOMERCATO ROMA: STASERA COL VILLARREAL NON GIOCA? - L'agente di Kostas Manolas ha sicuramente scatenato un'azione a catena con le sue parole oggi anche se non si sa se questo porterà alla sua cessione nella sessione estiva di calciomercato, a giugno, oppure alla volontà della Roma a offrire un rinnovo cospicuo per bloccarlo in giallorosso. Fatto sta che altre polemiche arrivano dal fatto che stasera il calciatore greco stasera non giocherà contro il Villarreal in Europa League. La scelta ovviamente è legata a un sano turnover dopo la vittoria in Spagna per 4-0 dell'andata anche se la polemica è sempre dietro l'angolo. C'è chi pensa che la Roma abbia deciso di guardare già al futuro relegando Manolas a un ruolo da comprimario fino alla fine della stagione. Domenica sera però il calendario offre la sfida proprio contro l'Inter dove la Roma, per sognare ancora lo Scudetto, dovrà fare ricorso ai suoi migliori giocatori. Anche in quel caso Luciano Spalletti rinuncerà a Manolas? Difficile.

CALCIOMERCATO ROMA, CESSIONE MANOLAS, L'AGENTE ALZA IL POLVERONE: SU DI LUI INTER E JUVENTUS. (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) - Sono importanti, in chiave calcioemrcato, e taglienti le parole dell'agente di Kostas Manolas che oggi ha parlato ai microfoni di FcInterNews. Ioannis Evangelopoulos ha sottolineato: "Si parla tantissimo del futuro di Manolas. Sono tante le voci e tantissimi i rumors così come i possibili scenari relativi a diverse squadre. Un giorno si parla di un club e quello seguente di un altro. Si parla di Inter, Juventus, Barcellona, Psg, Chelsea e Manchester United. Non c'è però nessuna novità per il suo rinnovo. Quello che posso e voglio dire è che Kostas Manolas è un calciatore della Roma. C'è un contratto fino al 2019". Staremo a vedere le evoluzioni, ma di sicuro le sue parole potrebbero portare a qualche novità interessante che dovrebbe spostare gli equilibri del futuro dei giallorossi visto che in queste stagioni il difensore greco arrivato dall'Olympiakos ha dato forma e spessore al reparto arretrato della squadra di Luciano Spalletti.

