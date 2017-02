Osmanlispor-Olympiacos/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Europa League 2017)

DIRETTA OSMANLISPOR-OLYMPIACOS INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017) - Osmanlispor-Olympiacos sarà diretta dall'arbitro ungherese Istvan Vad e, in programma giovedì 23 febbraio alle ore 17.00, sarà la sfida che aprirà ufficialmente il programma dei match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League 2016-2017. La terribile outsider turca cercherà di stupire ancora e, dopo aver superato la fase a gironi, proverà ad entrare tra le migliori sedici della competizione dopo lo zero a zero della partita disputata ad Atene.

Nel massimo campionato turco l'Osmanlispor si trova a metà classifica, ed in generale non si trova in un momento di forma particolarmente brillante. Basti pensare che nel 2017 i turchi hanno vinto solamente una partita, quella di Coppa nazionale contro il modesto Kirklarelispor. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

Difficilmente la formazione di Ankara nella prossima stagione centrerà di nuovo la qualificazione nelle Coppe Europee, dunque l'avventura è tutta da vivere e l'impresa da ricercare contro un'Olympiacos che ormai da diverse stagioni domina il campionato greco, e che anche quest'anno, con tredici punti di vantaggio sul Panathinaikos secondo, sembra avviata all'ennesimo trionfo.

Per la formazione del Pireo manca l'acuto in campo internazionale e nel match d'andata i greci non sono riusciti a far valere una superiorità tecnica che in molti accordavano loro alla vigilia del match. Il vantaggio sarà poter passare il turno anche in caso di pareggio con gol, ma il campo dei turchi si è dimostrato difficile da affrontare per tutti sin dall'inizio di questa Europa League.

Le probabili formazioni che scenderanno in campo all'Osmanli Stadyumu di Ankara. Osmanlispor schierato con il portiere lituano Karcemarskas alle spalle di una difesa a quattro con il bosniaco Vrasjevic esterno di destra, il portoghese Pinto esterno di sinistra ed il capitano Curuksu e il ceko Prochazka difensori centrali. Il brasiliano Luiz Carlos e Cagiran copriranno le spalle a centrocampo come vertici arretrati al trio di incursori composto dal congolese Bifouma, dal senegalese Ndiaye e dal marocchino Regattin, mentre l'altro congolese Delarge sarà confermato nel ruolo di unica punta.

Risponderà l'Olympiacos con il portiere italiano Leali tra i pali, mentre Mathathis farà coppia con lo spagnolo Botia al centro della difesa, vista la squalifica del brasiliano Willemen Da Silva, espulso nel match d'andata Il portoghese Figueiras sarà schierato in posizione di terzino destro ed il francese Cissokho in posizione di terzino sinistro. Retsos e l'altro portoghese Martins saranno i playmaker bassi a centrocampo, mentre l'altro brasiliano Seba, Androutsos e Fortounis supporteranno offensivamente l'unica punta di ruolo, il paraguaiano Oscar Cardozo.

Le due squadre si affronteranno con moduli speculari, 4-2-3-1 sia per l'Osmanlispor allenato da Akcay e per l'Olympiacos guidata in panchina dal portoghese Bento. La partita d'andata è stata estremamente bloccata, con i turchi che sono riusciti a bloccare le fonti di gioco degli ellenici che forse si aspettavano di far valere maggiormente il loro peso offensivo. Il copione potrebbe essere lo stesso anche al ritorno.

Le quote saranno equilibratissime, con i bookmaker che tengono conto della solidità messa in campo dai tuschi. Vittoria interna quotata 2.88 da Bet365, mentre il pareggio viene proposto a una quota di 3.10 da Bwin e la vittoria esterna greca ad una quota di 2.70 da William Hill.

Osmanlispor-Olympiacos, giovedì 23 febbraio 2017 alle ore 17.00 potrà essere seguita in diretta tv dagli appassionati abbonati a Sky sul canale 203 del satellite (Sky Sport 3 HD) e in diretta streaming video sul sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

© Riproduzione Riservata.