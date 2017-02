Pagelle/ Fiorentina-Monchengladbach: i voti della partita (Europa League 2016-2017, ritorno sedicesimi - primo tempo)

PAGELLE FIORENTINA-MONCHENGLADBACH: I VOTI DELLA PARTITA (EUROPA LEAGUE 2016-2017, RITORNO SEDICESIMI). IL PRIMO TEMPO - Ecco le pagelle del primo tempo di Fiorentina-Borussia Monchengladbach con i voti a migliori e peggiori di ciascuna squadra. E' 2-1 per i viola al termine del primo tempo. Paulo Sousa punta anche questa sera su un offensivo 3-4-2-1 con Tatarusanu (voto 6) preferito ancora una volta a Sportiello, difesa a tre guidata da Rodriguez (voto 5,5) e completata da Sanchez (voto 5,5) e Astori (voto 5,5). I due esterni sono Chiesa (voto 6) e Olivera (voto 5,5), al centro giostrano i due mediani che sono Badelj (voto 6) e Vecino (voto 6). Borja Valero (voto 6,5) e Bernardeschi (voto 6,5) giocano in appoggio alla punta centrale che è Kalinic (voto 6,5). Dieter Hecking conferma il suo tradizionale 4-4-2 con Sommer (voto 6) estremo difensore protetto da una linea a quattro che da destra a sinistra è formata da Jantschke (voto 6), Christensen (voto 5,5), Vestergaard (voto 4) e Wendt (voto 6,5). Kramer (voto 5) e Dahoud (voto 6,5) giocano in mezzo al campo affiancati sugli esterni da Herrman (voto 6) e Hofmann (voto 5,5); Hazard (voto 6) e Stindl (voto 6,5) sono i due attaccanti.

VOTO FIORENTINA 7: Soffre tremendamente l'avvio aggressivo degli ospiti fino al vantaggio firmato da Kalinic che permette ai padroni di casa di gestire al meglio il pallone anche per il calo notevole dei tedeschi. MIGLIORE FIORENTINA BERNARDESCHI VOTO 6,5: Non segna ma la sua accelerazione spacca letteralmente la partita visto che il suo assist per Kalinic ha permesso ai viola di sbloccare una partita che fino a quel momento era apparsa piuttosto complicata. Oltre a quella decisiva giocata, effettua tante azioni di qualità, illuminato. PEGGIORE FIORENTINA CARLOS SANCHEZ VOTO 5,5: Fatica non poco a contenere le sgroppate di Wendt che ha spesso conquistato il fondo. Lasciato da solo a contrastare gli avversari sulla corsia destra dimostra di non essersi ancora abiuato completamente al nuovo ruolo di difensore.

VOTO BORUSSIA MONCHENGLADBACH 5,5: Gli ospiti partono benissimo riuscendo a schiacciare i viola nella propria ma, dopo aver subito il gol Kalinic spariscono dal campo fino al 44' quando l'arbitro concede un calcio di rigore riuscendo così a riaprire un match che sembrava ormai chiuso. MIGLIORE BORUSSIA MONCHENGLADBACH STINDL VOTO 6,5: Prova a trascinare i suoi, il capitano dei tedeschi è freddissimo a segnare il calcio di rigore al 44' riaprendo di fatto una partita che sembrava già chiuso. PEGGIORE BORUSSIA MONCHENGLADBACH VESTERGAARD VOTO 4: Inizia benissimo colpendo un palo con un bel colpo di testa, ma poi commette un clamoroso errore quando manca completamente il pallone permettendo a Borja Valero di raddoppiare senza problemi. (Marco Guido)