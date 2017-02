Pagelle/ Roma-Villarreal: i voti della partita (Europa League 2016-2017, ritorno sedicesimi - primo tempo)

PAGELLE ROMA-VILLARREAL: I VOTI DELLA PARTITA (EUROPA LEAGUE 2016-2017, RITORNO SEDICESIMI). IL PRIMO TEMPO - Ecco le nostre pagelle del primo tempo di Villarreal-Roma, con i voti dei migliori e peggiori per ciascuna squadra fino a questo momento. Al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco, le formazioni di Roma e Villarreal sono da poco rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sullo 0 a 1. La gara sembra essere equilibrata nei primissimi minuti ma gli spagnoli acquistano fiducia col passare del tempo e colpiscono la traversa al 10' sul tiro-cross da parte di Soriano. Al quarto d'ora gli uomini di Escriba passano poi in vantaggio con Borre, bravo ad approfittare del pessimo errore al rinvio da parte di Vermaelen sul traversone di Soldado dalla destra. I giallorossi si palesano solamente con un tiro alto di Totti al 29' ed un'occasione mancate per El Shaarawy subendo poi le opportunità capitate agli avversari con Hernandez al 32', Alvaro al 38' e Soriano al 40', sventate dalle parate dell'ottimo Alisson.

VOTO ROMA (PRIMO TEMPO): 5 La squadra di Spalletti comincia male l'incontro entrando in campo con l'atteggiamento sbagliato e finendo così col subire l'avversario per praticamente tutta la frazione. MIGLIORE ROMA (PRIMO TEMPO): EL SHAARAWY 6 Corre e si propone per i compagni ma in attacco manca un po' d'intesa soprattutto con Perotti. PEGGIORE ROMA (PRIMO TEMPO): VERMAELEN 4 Ha l'occasione di farsi valere vista la titolarità ma invece tradisce le aspettative regalando la rete al Villarreal con un errore clamoroso.

VOTO VILLARREAL (PRIMO TEMPO): 7 Quasi non riesce a credere al tanto spazio a disposizione e cerca di approfittarne al massimo nonostante l'ostacolo da sormontare sia molto alto. MIGLIORE VILLARREAL (PRIMO TEMPO): R. SORIANO 6,5 Spina nel fianco per la Roma, colpisce una traversa al 10' e sfiora la rete del raddoppio al 40'. PEGGIORE VILLAREAL (PRIMO TEMPO): CHERYSHEV 5 Si perde un po' per il campo dopo aver cominciato bene. (Alessandro Rinoldi)

