Probabili formazioni Fiorentina-Monchengladbach: quote, le ultime novità live (Europa League, oggi)

FIORENTINA-BORUSSIA MONCHENGLADBACH: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Fiorentina-Borussia Monchengladbach si gioca alle ore 21:05 di giovedì 23 febbraio, per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League 2016-2017. Una partita fondamentale per i viola: non soltanto per superare il turno del torneo e volare agli ottavi, ma anche e soprattutto per provare a salvare una stagione al di sotto delle attese, visto che in campionato la distanza dal quinto posto rende sempre più difficile una qualificazione alle coppe del prossimo anno. Il risultato dell’andata è positivo: 1-0 in trasferta, che questa sera andrà difeso con le unghie e con i denti. Ad arbitrare la partita dell’Artemio Franchi sarà il portoghese Artur Dias; aspettando il calcio d’inizio della sfida, andiamo a vedere quali sono i dubbi e i ballottaggi ancora aperti per i due allenatori analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Fiorentina-Borussia Monchengladbach.

FIORENTINA-BORUSSIA MONCHENGLADBACH: PRONOSTICO E QUOTE - Per Fiorentina-Borussia Monchengladbach, valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League 2016-2017, le quote previste dalla Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria della Fiorentina (segno 1) vale 2,40, il pareggio (segno X) è quotato 3,40, mentre la vittoria del Borussia Monchengladbach (segno 2) vi permetterà di vincere 2,95 volte la somma che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA - Paulo Sousa non dovrebbe cambiare di molto la squadra vista una settimana fa; ritrova Federico Chiesa che dovrebbe andare a giocare come esterno destro a centrocampo, ma per il resto le sue scelte saranno confermate. Davanti a Tatarusanu perciò rivedremo il terzetto guidato da Gonzalo Rodriguez, con Carlos Sanchez nel suo nuovo ruolo di difensore e Astori che come sempre giocherà sul centrosinistra; dubbio sulla corsia mancina, con Maxi Olivera che sembra essere in vantaggio su un Cristian Tello che potrà invece essere utile nel secondo tempo, quando eventualmente il Borussia lascerà spazi da attaccare in velocità. In mezzo dovrebbe esserci la coppia composta da Matias Vecino e Badelj, di fatto i due titolari; questo spinge ancora una volta il versatile Borja Valero sulla trequarti, dove sarà affiancato da Bernardeschi che per adesso rimane il matchwinner di questo sedicesimo di Europa League. Davanti a tutti Kalinic, vista l’importanza della partita, dovrebbe ancora avere la meglio su Babacar.

Anche Dieter Hecking cambia poco; di fatto il Gladbach non avrebbe meritato di perdere all'andata ed è giusto continuare su questa linea. Certo questa sera i tedeschi avranno bisogno di fare gol; per questo motivo il tecnico medita di mandare in campo una prima punta di ruolo in appoggio a capitan Stindl. Ballottaggio tra Hahn e Drmic, ma il primo è nettamente favorito; a rimanere fuori sarebbe Fabian Johnson, che nel caso fosse mandato in campo andrebbe a occupare come all'andata il ruolo di esterno sinistro. Ruolo al quale invece Hecking dovrebbe invece destinare Thorgan Hazard; dall'altra parte del campo conferma per Herrmann, mentre in mezzo agirà come al solito la coppia formata da Kramer, che due anni e mezzo fa era titolare nella finale del Mondiale, e il giovane Dahoud. Difesa confermata: Jantschke e Wendt occuperanno le fasce, Vestergaard e Christensen giocheranno invece davanti a Sommer. Panchina per il nuovo arrivato Kolodziejczak, ex del Siviglia.