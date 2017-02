Probabili formazioni Roma-Villarreal: quote, le ultime novità live (Europa League, oggi)

ROMA-VILLARREAL: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Roma-Villarreal va in scena alle ore 19 di giovedì 23 febbraio; il ritorno dei sedicesimi di Europa League 2016-2017 si è trasformato in una formalità per i giallorossi che, forti del 4-0 del Madrigal, possono affrontare questa partita come una sorta di allenamento in vista del big match contro l’Inter; l’avversario non va mai sottovalutato e rimonte clamorose si sono già viste nel mondo del calcio, ma la Roma sembra sostanzialmente essere al sicuro. Ad arbitrare all’Olimpico sarà il tedesco Felix Zwayer; aspettando il calcio d’inizio andiamo dunque a dare uno sguardo più approfondito a quelle che sono le probabili formazioni di Roma-Villarreal.

CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-VILLARREAL

ROMA-VILLARREAL: PRONOSTICO E QUOTE - Per Roma-Villarreal, valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League 2016-2017, le quote previste dalla Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria della Roma (segno 1) vale 1,70, il pareggio (segno X) è quotato 3,85, mentre la vittoria del Villarreal (segno 2) vi permetterà di vincere 5,00 volte la somma che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA - Domenica sera si va a San Siro: Luciano Spalletti ha la grande possibilità di far riposare tanti dei suoi titolari e averli dunque al top della condizione per la partita contro l’Inter. Dovrebbero essere sette le seconde linee in campo giovedì: Alisson, portiere di coppa, sarà una di queste, in difesa invece si vedranno Vermaelen e Juan Jesus mentre sulla corsia sinistra torna titolare Mario Rui, con Leandro Paredes che sarà invece schierato da centrale di centrocampo. Sulla trequarti linea tutta nuova: Diego Perotti, che ha perso lo status di titolare, affiancherà El Shaarawy con Totti che agirà da prima punta. Quelli che invece saranno in campo per l’Europa League e domenica sono Manolas (favorito su Fazio), Bruno Peres che non ha alternative per il suo ruolo, e uno tra De Rossi e Strootman in mediana (presumibilmente l’azzurro). Per quanto riguarda la panchina, potrebbe esserci anche Gerson: il giovane brasiliano si gioca il settimo posto probabilmente con Nainggolan, che vista la sua importanza potrebbe essere lasciato addirittura in tribuna.

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL - Fran Escribà ha dovuto lasciare a casa Nicola Sansone per un problema al bicipite femorale; anche lui dovrebbe operare dei cambi rispetto alla formazione di una settimana fa, anche lui domenica affronta una partita di cartello in campionato (contro il Real Madrid). Davanti ad Asenjo potrebbe trovare spazio Alvaro Gonzalez sulla linea difensiva, prendendo il posto di Musacchio che non è ancora al 100%; coppia dunque con l’ex Napoli Victor Ruiz, mentre sulle corsie è quasi certo l’impiego congiunto di Rukavina e José Angel (che, come sappiamo, è un ex della sfida). A centrocampo ci sono dei dubbi: presumibilmente rimarrà fuori Bruno Soriano, con Trigueros possibile confermato al posto di Rodrigo Hernandez. Dovrebbero cambiare anche le corsie: a destra pronto Cheryshev, a sinistra Roberto Soriano rientra dalla squalifica e dovrebbe partire titolare. Davanti c’è Adrian Lopez: dubbio tra Santos Borré e Bakambu per affiancarlo. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-VILLARREAL