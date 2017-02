Pronostici Europa League / Le scommesse sulle partite dei sedicesimi di finale (oggi 23 febbraio)

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DEI SEDICESIMI (RITORNO, OGGI 23 FEBBRAIO 2017) - L'Europa League 2016-2017 torna anche oggi: giovedì 23 febbraio è il giorno dedicato alle partite di ritorno dei sedicesimi di finale (con tre anticipi ieri). Oggi dunque restano 13 partite: un anticipo alle 17, poi cinque incontri alle 19 e sette alle 21.05; andiamo dunque ad analizzare i pronostici sulle partite principali, prendendo in esame tanti fattori che potrebbero andare a incidere sul risultato delle varie sfide. L'Europa League torna subito in campo e oggi saranno emessi tutti i verdetti per completare il tabellone degli ottavi. Andremo, dunque, ad analizzare incontro per incontro i pronostici delle principali cinque partite di questi sedicesimi, ovvero di quelle più significative sulla carta a partire naturalmente dalle due italiane.

PRONOSTICO ROMA-VILLARREAL (ore 19:00) - Partiamo da Roma-Villarreal. La formazione di Spalletti nella gara di andata ha ottenuto una vittoria trionfale per 4-0 che ha spalancato le porte della qualificazione. Per i giallorossi, che vengono da un periodo di forma straordinario confermato in campionato con il 4-1 sul Torino, dovrebbe essere abbastanza agevole passare al prossimo turno. Fra le mura amiche, per giunta, la Roma è una delle migliori squadre d'Europa e segna moltissimo. Per questo motivo la formazione capitolina è favorita sul Villarreal anche in questa gara di ritorno. Troppo poco quanto dimostrato dagli iberici nella gara di andata, in cui a parte un discreto gioco si è visto poco e nulla in campo dei dettami di Escribà. Il nostro pronostico sulla gara è per il segno 1.

PRONOSTICO FIORENTINA-BORUSSIA MONCHENGLADBACH (ore 21:05) - Al Franchi, invece, scende in campo la Fiorentina di Sousa per affrontare in gara di ritorno il Borussia Monchengladbach. I toscani, reduci da un sofferto successo per 1-0 nell'ostico terreno del Borussia Park, hanno fatto un grande passo avanti per la qualificazione agli ottavi ma non hanno ancora chiuso i giochi. In campionato, infatti, così come nelle precedenti gare di coppa, ai viola è mancata spesso la concentrazione e la giusta esperienza per saper gestire le partite, finendo per avere problemi imprevisti durante le gare. Al Franchi scenderà in campo un Borussia col coltello fra i denti per una gara di andata persa obiettivamente in maniera immeritata, e che non vuole abbandonare anzitempo una competizione in cui potrebbe essere protagonista. Il tecnico Hecking, dopo la seconda sconfitta di fila arrivata in campionato contro il Lipsia, suonerà la carica ai suoi per dimostrare di poter capovolgere la situazione, ma al Franchi troverà un ambiente caldo e vicino ai viola. Il nostro pronostico sulla gara è per il segno X.

PRONOSTICO TOTTENHAM-GENT (ore 21:05) - Match delicatissimo in vista per il Tottenham, che affronta in gara di ritorno dei sedicesimi i belgi del Gent. Nella gara di andata, giocata alla Ghelamco Arena, un gol dell'esperto attaccante Jeremy Perbet ha permesso ai padroni di casa di portare a casa una vittoria importante, che dà fiducia per la gara di ritorno e soprattutto per un passaggio del turno. La squadra allenata da Vanhaezebrouck si è dimostrata un avversario ostico in casa e particolarmente solida dal punto di vista difensivo, ma al White Hart Lane di Londra sarà molto più difficile uscire indenni. Gli uomini di Pochettino, che in campionato vantano un ruolino di marcia invidiabile, hanno dimostrato di tenere a questa Europa League e, dal punto di vista tecnico, sono super quotati per questo passaggio del turno e per un prosieguo del cammino. Il nostro pronostico sulla gara è per il segno 1.

PRONOSTICO APOEL NICOSIA-ATHLETIC BILBAO (ore 19:00) - Altra gara delicata è quella che attende gli spagnoli dell'Athletic, attesi dal ritorno dei sedicesimi contro l'APOEL di Nicosia. Nella partita di andata, i baschi si sono imposti con un punteggio di 3-2, riuscendo a mettersi in una posizione di vantaggio in vista della gara di ritorno. Grazie ai due gol segnati e al fattore campo, però, i ciprioti mantengono inalterate le proprie chance di passare il turno, e in più potranno giocare sui due gol realizzati in trasferta per ottenere l'eventuale qualificazione in uno degli incontri più aperti di questi sedicesimi. Il nostro pronostico sulla gara è per il segno 1.

PRONOSTICO ZENIT SAN PIETROBURGO-ANDERLECHT (ore 19:00) - Lo Zenit di San Pietroburgo, invece, è atteso dalla gara di ritorno contro i belgi dell'Anderlecht. Nella partita di andata, i russi sono usciti sconfitti da Bruxelles per 2-0, per effetto delle due reti di Acheampong. In vista della gara di ritorno, il tecnico Lucescu prepara una formazione in grado di mettere alle strette sin da subito gli avversari e lanciare un assalto contando sul calore dello stadio Petrovskij. Grazie alla partita di andata, i belgi sono al momento favoriti per il passaggio del turno, ma occhio a non sottovalutare una squadra con notevoli valori tecnici e con esperienza da vendere in tutti i reparti. Il nostro pronostico sulla gara è per il segno 1.

