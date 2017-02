RANIERI ESONERATO/ Scelta a sorpresa del Leicester: l'esonero Claudio è una vergogna! (Ultime notizie oggi, 23 febbraio 2017)

ESONERATO RANIERI, SCELTA A SORPRESA DEL LEICESTER DOPO IL KO DI SIVIGLIA. LE PAROLE DI GARY LINEKER (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) - Si può vincere uno storico titolo in Premier League con una squadra come il Leicester ed essere esonerati a metà della stagione seguente? Fino a ieri sera tutti avrebbero detto di no, ma l'esonero di Claudio Ranieri ha cambiato anche questo parere lasciando un po' tutti di sasso. Tra questi c'è anche Gary Lineker Tra questi si è fatto sentire quello che negli anni settanta e ottanta è stato un punto di riferimento per le foxes e cioè Gary Lineker. Appena appresa la notizia infatti questi su Twitter ha scritto: "After all that Claudio Ranieri has done for Leicester to sack him now is inexplicable, unforgivable and gut-wrenchingly sad", "Dopo tutto quello che Claudio Ranieri ha fatto per il Leicester licenziarlo ora è inspiegabile, imperdonabile e veramente triste", clicca qui per il tweet. Poco dopo poi ha pubblicato una foto di Claudio Ranieri che bacia proprio la coppa della Premier League e scritto: "Grazie mille per tutto Claudio", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower.

ESONERATO RANIERI, SCELTA A SORPRESA DEL LEICESTER DOPO IL KO DI SIVIGLIA (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) - E' arrivata una decisione a sorpresa che ha stupito un po' tutti, il Leicester infatti ha deciso di esonerare Claudio Ranieri dopo il ko di ieri in Champions League contro il Siviglia di Jorge Sampaoli. Il tecnico romano era riuscito nell'incredibile impresa l'anno passato di vincere la Premier League con una squadra che sicuramente non era attrezzata per farlo. Quest'anno le cose sono diventate veramente molto complicate con il club inglese che dopo cinque sconfitte di fila è al momento appena un punto sopra la zona retrocessone tallonato dall'Hull City. Ad essere fatali sono stati però il ko con il Derby County che ha portato all'eliminazione dalla Fa Cup, ma soprattutto la sconfitta di ieri in Champions League 2-1 a Siviglia nonostante poi il risultato lasciasse aperta la strada al recupero nella gara di ritorno. Una decisione che rimane comunque opinabile considerando che appena una decina di mesi fa lo stesso Claudio Ranieri diventava una vera e propria leggenda per le foxes.

