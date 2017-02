ROSSO A LICHTSTEINER? Tacchetti sul piede di Herrera, 17 punti di sutura e solo un cartellino giallo: la furia del Porto contro Juve e arbitro! FOTO

ROSSO A LICHTSTEINER? IL PORTO PROTESTA PER L'ARBITRAGGIO NELLA GARA PERSA 0-2 CONTRO LA JUVENTUS. LA FOTO DEL PIEDE DI HERRERA (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) - Già nel post partita di Porto-Juventus sui social inizia a circolare la foto del piede del centrocampista messicano e capitano dei lusitani Herrera. Questi è stato vittima di un intervento abbastanza duro di Stephan Lichtsteiner punito con il giallo dall'arbitro tedesco Brych ma che secondo il club di casa avrebbe dovuto portare al rosso quando il risultato era ancora sullo zero a zero. Le due ampie ferite dei tacchetti sul dorso del piede di Herrera hanno portato a ben diciassette punti di sutura, una ferita provocata dallo scontro tra la parte alta del piede del calciatore del Porto e i tacchetti di quello della Juventus. Di sicuro lo scontro è stato duro, anche se c'è da dire che Lichtsteiner sembra essere pronto a calciare e non ad entrare sul piede dell'avversario con eccessiva cattivera. Motivo per il quale probabilmente l'arbitro ha deciso di tirare fuori il cartellino gialloe non il rosso. CLICCA QUI PER LA FOTO DEL PIEDE DI HERRERA

