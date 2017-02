Roma Villarreal/ Diretta streaming video e tv (risultato live 0-1): miracolo di Alisson!

DIRETTA ROMA VILLARREAL STREAMING VIDEO E TV (RISULTATO LIVE 0-1). Che orrore il primo tempo della Roma contro il Villarreal e il buon vecchio Spalletti aveva ragione a temere questa partita. E infatti dopo il primo tempo la Roma si trova sotto per 1-0 dopo il gol di Rafael Borre'. Grazie ad un erroraccio del povero Vermaelen. Intanto è arrivato il primo cambio nella Roma, fuori Manolas e dentro Ruediger. Veremo se Spalletti sarà riuscito a lavorare sulla testa dei suoi calciatori. I primi minuti di gioco non lasciano ben sperare. Perotti gioca ora dietro a Totti, la fascia destra tutta lasciata a Bruno Peres e El Shaarawy spostato a sinistra, fascia a lui più congeniale. DIRETTA ROMA VILLARREAL STREAMING VIDEO E TV (RISULTATO LIVE 0-1): GOL DI RAFAEL BORRE. Non è iniziata nel migliore dei modi la diretta Roma Villarreal. Era proprio quello che temeva alla vigilia mister Spalletti. La Roma è scesa in campo sorniona, molle e distratta. In ritardo nei contrasti, nessuna idea in attacco e troppe disattenzioni difensive. Un Olimpico semi deserto e triste come triste è la telecronaca di quel gufo di Caressa. E infatti le migliori azioni e occasioni da rete sono arrivate per il Villarreal che colpito una traversa a portiere battuto al minuto 10 ed è poi passato in vantaggio al quindicesimo minuto grazie ad una papaera difensiva di Manolas (non avrà la testa all'Inter?), autore di un assist per Rafael Borre, autore della rete su cui nulla ha potuto il povero Alisson. Non parliamo di problemi di formazione, l'undici schierato dall'allenatore della Roma è in grado benissimo di affrontare questo Villarreal. Occorre cambiare subito marcia e mettere un pò di voglia e testa in questa partita. e alla fine il risultato positivo arriverà. SEGUI LA DIRETTA ROMA VILLARREAL LIVE CON NOI: CLICCA QUI

DIRETTA ROMA VILLARREAL STREAMING VIDEO E TV (RISULTATO LIVE 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, IL TRIDENTE ALLA TOTTI, DOVE VEDERE LA PARTITA? Prende il via Roma Villarreal: la partita dello stadio Olimpico si può considerare una formalità per i giallorossi che, forti del 4-0 centrato una settimana fa in trasferta, dovrebbero perdere almeno 5-0 per venire eliminati. Anche la formazione uffficiale schierata da Spalletti è sperimentale, ha deciso di far scendere in campo i panchinari di lusso e un tridente inedito, Perotti, Totti, El Shaarawy. Alla vigilia della partita Fran Escribà ha chiaramente detto che la qualificazione per il suo Villarreal è praticamente impossibile; dall'altra parte Luciano Spalletti ha intimato i suoi giocatori di ricordare quanto accaduto nel 2004 al Milan, che dopo aver vinto 4-1 all'andata contro il Deportivo La Coruna era stato clamorosamente eliminato. I rossoneri però avevano giocato l'andata a San Siro, e non fuori casa; l'impresa dei galiziani di 13 anni fa resta storica, ma sinceramente anche fuori portata per il Submarino Amarillo di oggi considerando il valore della Roma. Tuttavia si parte dallo 0-0 e questo vuol dire che sulla carta ogni risultato è possibile; a noi adesso non resta che metterci comodi e dare la parola al campo per stare a vedere quello che succederà nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, e se la Roma, come appare scontato, riuscirà a qualificarsi per gli ottavi. Vi lasciamo alla visione della vostra diretta streaming di Roma Villarreal in attesa del primo aggiornamento.

DIRETTA ROMA VILLARREAL STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA? - La Roma ospita il Villarreal avendo già archiviato la qualificazione ai sedicesimi di Europa League: serve davvero una fervida immaginazione per pensare che i giallorossi possano fallire l’obiettivo di passare il turno, visto il risultato dell’andata. Al Madrigal infatti la Roma ha dominato al di là di ogni più rosea aspettativa: è finita 4-0 e il grande mattatore della serata è stato Edin Dzeko, che continua a segnare e garantire un rendimento straordinario, del tutto diverso da quello dello scorso anno quando sembrava un oggetto misterioso. Il Villarreal, vale la pena ricordarlo, lo scorso anno era arrivato fino alla semifinale di Europa League; in questa stagione si sta giocando la qualificazione diretta alla prossima Champions League e si è anche rinforzato con alcuni acquisti di lusso (gli azzurri Soriano e Nicola Sansone per esempio). Nonostante ciò, la Roma ha dominato in casa del Submarino Amarillo: un risultato importante per Luciano Spalletti, perchè permette ai giallorossi di non giocare con l’acceleratore a tavoletta a pochi giorni dalla sfida di campionato contro l’Inter, snodo cruciale non solo in ottica terzo posto ma anche per continuare a tenere vivo il sogno scudetto.

La diretta streaming video di Roma Villarreal si potrà seguire grazie all'applicazione Sky Go: tutti gli abbonati al bouquet satellitare la potranno attivare senza costi aggiuntivi, inserendo i dati del proprio abbonamento e potendo seguire così la partita anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ovviamente Roma Villarreal sarà anche in diretta tv: i canali sono Sky Sport 1, Sky Calcio 1 e Sky Calcio 4. Al momento non sono ancora stati annunciati i nomi dei telecronisti che ci racconteranno la partita, così come non sono noti gli inviati da bordo campo che cureranno anche le interviste pre e post partita; a Roma-Villarreal, così come alle altre partite dei sedicesimi di Europa League, sarà dedicato un ampio studio all'interno del quale Anna Billò e i suoi ospiti analizzeranno i temi salienti dello stadio Olimpico.