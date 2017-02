Shakhtar-Celta Vigo/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Europa League 2017)

DIRETTA SHAKHTAR DONETSK-CELTA VIGO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017) - Shakhtar Donetsk-Celta Vigo, partita che sarà diretta dall'arbitro sloveno Slavko Vincic e si gioca giovedì 23 febbraio alle ore 21.05, sarà una sfida tra due squadre considerate di primo livello nel quadro dei sedicesimi di finale di Europa League 2016-2017. Gli ucraini però si sono già presi un grande vantaggio, andando a sbancare nella sfida di andata lo stadio Bailadoz di Vigo, con una preziosissima rete di Blanco Leschuk a metà primo tempo.

Il campionato ucraino è ancora fermo per la sosta invernale, ma lo Shakhtar ha dimostrato di poter puntare in alto in questa edizione di Europa League, ripresentandosi in campo subito brillante e convincente. Il Celta Vigo è reduce invece da una settimana molto difficile, con l'eliminazione dalla Coppa del Re in Spagna per mano dell'Alaves, la sconfitta nella Liga sul campo dell'Atletico Madrid ed appunto il ko contro gli ucraini che ha messo in salita il cammino europeo. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

A braccetto con l'Ajax, nella fase a gironi di Europa League il cammino degli spagnoli era stato convincente, ma lo Shakhtar resta squadra dalla maggiore esperienza internazionale, vincitore della competizione nel 2009 (ultima edizione ancora chiamata Coppa UEFA) e avviato alla conquista dell'ennesimo titolo nazionale in Ucraina, con il campionato che si è interrotto per gli arancioneri con un grande successo sul campo della Dinamo Kiev, ricacciata a tredici punti di distanza dal primo posto occupato dalla formazione di Donetsk.

Le probabili formazioni che scenderanno in campo all'Arena Lviv, casa dello Shakhtar vista l'indisponibilità della Donbass Arena. Padroni di casa schierati con Pyatov tra i pali, Ordets e Rakytsky al centro della difesa, mentre il capitano croato Dario Srna presidierà la fascia destra nella linea difensiva ed il brasiliano Ismaily la fascia sinistra. Linea di centrocampo per tre quarti brasiliana con Marlos a destra, Taison a sinistra e Fred chiamato a muoversi per vie centrali al fianco di Malyshev, ancora un brasiliano, Dentinho, sarà invece il trequartista di supporto all'unica punto di ruolo, l'argentino Blanco Leschuk.

Alvarez sarà l'estremo difensore del Celta Vigo, con l'argentino Cabral e il suo connazionale Roncaglia difensori centrali. Jonny sarà il terzino destro e il capitano Mallo il terzino sinistro, mentre la linea a tre di centrocampo sarà composta dal danese Wass, dal serbo Radoja e dal cileno Hernandez. In attacco, il belga Bongonda e Iago Aspas affiancheranno il centravanti svedese Guidetti.

Scontro tattico tra l'allenatore portoghese dello Shakhtar, Fonseca, ed il tecnico argentino del Celta, Berizzo, con i padroni di casa ucraini schierati col 4-1-4-1 ed i galiziani con il 4-3-3. L'attacco dei biancocelesti si è incagliati nel match d'andata nell'attentissima difesa degli ucraini, brillanti nell'aspettare e ripartire e micidiali nel colpire al momento giusto. Il Celta sarà costretto a giocare una partita d'attacco e in contropiede lo Shakhtar potrebbe chiudere il discorso qualificazione.

Shakhtar chiamato a difendere il vantaggio dell'andata e considerato favorito dalle agenzie di scommesse, con vittoria ucraina quotata 1.70 da Unibet, mentre Bet365 moltiplica per 6.00 quanto scommesso sul successo esterno galiziano. William Hill propone invece a 4.00 la quota relativa al pareggio.

Shakhtar Donetsk-Celta Vigo, giovedì 23 febbraio 2017 alle ore 21.05, potrà essere seguita in diretta tv dagli abbonati Sky sul canale 206 del satellite (Sky Super Calcio HD) ma soltanto all'interno di Diretta Gol Europa League, che trasmette highlights e gol in tempo reale da tutti i campi collegati, con diretta streaming video sito skygo.sky.it o attivando l'applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

