Sparta Praga-Rostov/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Europa League 2017)

DIRETTA SPARTA PRAGA-ROSTOV: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017) - Sparta Praga-Rostov, che verrà diretta dall'arbitro turco Huseyin Goçek e si gioca giovedì 23 febbraio alle ore 21.05, sarà una delle sfide relative all'ampio programma delle gare di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League 2016-2017. Un match praticamente senza storia considerando quello che è stato il risultato dell'andata, con i russi capaci di travolgere i ceki con un perentorio quattro a zero e di ipotecare dunque sul nascere la qualificazione agli ottavi di finale.

Sin dall'inizio di questa stagione europea il Rostov si è dimostrato squadra in grado di ben figurare sulla scena europea che l'ha visto esordiente: a partire dalla qualificazione alla fase a gironi di Champions League, ottenuta ai preliminari piegando l'Ajax, per poi arrivare terzo in un girone durissimo comprendente Atletico Madrid e Bayern Monaco. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

In Europa League i russi possono dire sicuramente la loro, anche se lo Sparta Praga si è presentato al doppio appuntamento martoriato dagli infortuni, con Frydek, Holzer, Kadlec, Marecek, Rosicky e Zahustel fuori per problemi fisici. D'altronde il campionato ceko è ancora fermo per la sosta invernale, così come quello russo. Lo Sparta Praga ha interrotto il suo cammino al terzo posto, a sette punti di distanza dal Viktoria Plzen primo in classifica. Il Rostov in Russia si muove per ora a metà classifica, a ben quindici punti dalla capolista Spartak Mosca ma solo a tre dalla zona Europa League: alla ripresa ripartirà l'assalto per il bis europeo.

Le probabili formazioni del match che andrà in scena alla Generali Arena di Praga. Sparta in campo con Koubek a difesa della porta, il russo Karavaev in posizione di terzino destro e il mozambicano Costa in posizione di terzino sinistro, mentre Micha Kadlec e Mazuch saranno i due difensori centrali. Vacha giocherà a protezione della difesa, arretrato nella zona centrale di centrocampo alle spalle di Dockal e Sacek. Lo spagnolo Albiach sulla fascia destra e Lafata sulla fascia sinistra saranno gli esterni sulla linea mediana, quest'ultimo in sostituzione dell'ivoriano Konaté, espulso per doppia ammonizione nel match d'andata. Julis manterrà il suo posto come unica punta di ruolo.

Il Rostov risponderà con Medvedev alle spalle dei tre centrali di difesa, con lo spagnolo Navas, il serbo Mevlja e Granat titolari. Il bielorusso Kalachev coprirà la fascia destra e Kudryashov la fascia sinistra, mentre il moldavo Gatcan a centrocampo sarà affiancato da Erokhin e dall'ecuadoregno Noboa. In attacco, tandem offensivo composto da Bukharov e da Poloz.

Moduli ferrei per le due squadre, 4-1-4-1 per lo Sparta Praga allenato dal ceko Pozar, 5-3-2 per il Rostov guidato dall'austriaco Daniliants. I russi però sono riusciti a spadroneggiare all'andata, con la diga difensiva dello Sparta, complici le assenze, che ha ceduto di schianto di fronte agli attacchi avversari.

Le quote dei bookmaker privilegiano lo Sparta, considerando che il Rostov potrà giocare al piccolo trotto forte del quattro a zero dell'andata. Vittoria ceka quotata 2.05 da William Hill, pareggio proposto a 3.45 da Unibet e successo esterno offerto a un moltiplicatorie di 4.00 da Tipico.it.

Sarà il contenitore Diretta Goal Europa League, sul canale 206 di Sky (Sky Super Calcio HD) a trasmettere in diretta tv le azioni salienti di Sparta Praga-Rostov, giovedì 23 febbraio alle ore 21.05, con gli abbonati alla pay tv satellitare che potranno seguire anche la diretta streaming video sul sito skygo.sky.it, oppure attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

