Tottenham-Gent/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Europa League 2017)

DIRETTA TOTTENHAM-GENT: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017) - Tottenham-Gent sarà diretta dall'arbitro portoghese Manuel de Sousa; in programma a Wembley giovedì 23 febbraio - calcio d'inizio alle ore 21:05 - è valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League 2016-2017. Palcoscenico di lusso nel quale il Tottenham di Mauricio Pochettino cercherà di ribaltare lo 0-1 con il quale si è conclusa la partita di andata. La formazione londinese si è trovata a giocare la seconda delle due coppe europee dopo ave iniziato la stagione in Champions League, inserita nel gruppo dei francesi del Monaco e dei tedeschi del Bayer Leverkusen che si sono qualificati invece per gli ottavi di Champions.

Il ruolino di marcia degli Spurs nella maggiore competizione europea parla di 2 vittorie un pareggio e 3 sconfitte, con differenza reti uguale a 0, con 6 goal fatti ed altrettanti subiti. La formazione belga dal canto suo, era inserita nel gruppo h ed ha chiuso il girone al secondo posto, alle spalle dello Shaktar, con 8 punti in classifica con 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ma con una differenza reti negativa, visto che alle 9 segnate si sono contrapposte le 13 subite, peggiore difesa del girone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

E proprio su questo fatto punterà la formazione londinese per cercare di passare il turno. Il Tottenham nel week end era impegnato in una gara della F.A. Cup che i londinesi hanno vinto facilmente sul campo del Fulham, formazione che partecipa alla Championship, l’equivalente della serie B italiana. Per la formazione di Pochettino risultato finale di 3 – 0, con tripletta di Kane che è andato a segno la prima volta al 16esimo del primo tempo e poi due volte nella ripresa.

Un incontro che per il Tottenham è servito sia come preparazione che come innalzamento di morale per l’incontro di giovedì sera alle 21.05. nella Jupiler League, il campionato nazionale belga, per il Gent è arrivato il pareggio per 1-1 sul campo dello Standard Liegi, con la rete di Mitrovic al 51esimo che ha pareggiato quella messa a segno dai padroni di casa sul finale del primo tempo con Sa Orlando. In classifica la formazione di Vanhaezebrouck si trova all’ottavo posto con 41 punti dopo 27 gare giocate.

La gara di andata, giocata alla Ghelamco Arena, ha visto in campo un Tottenham confusionario, che non è mai riuscito ad incidere in fase offensiva anche se ha tenuto più a lungo dei belgi il possesso palla. Il tecnico dei londinesi aveva optato per un leggero turnover inserendo tra i titolari sia Winks che Sissoko a presidiare le fasce, mentre in avanti aveva confermato la coppia formata da Kane ed Alli. Il Gent ha avuto minor possesso palla, ma le sue azioni sono state sicuramente più incisive di quelle dei britannici, che comunque sono stati i primi ad avere una occasione da goal, con Kane, il cui tiro, ad inizio ripresa, ha colpito il palo della porta difesa da Kalinic.

L’occasione successiva, quando scoccava il 14esimo della ripresa, è stata per i belgi, e per il Tottenham è arrivata la beffa, con una azione di Milicevic che trova con un bel passaggio il francese Perbet, ex Villareal, scattato proprio sul filo del fuorigioco. L’attaccante di Vanhaezebrouck tira con il portiere Lloris che respinge, ma è molto lesto ad approfittare del rimpallo favorevole per mettere alle spalle del suo connazionale. I tentativi di pareggio del Tottenham sono quasi inesistenti, ed è anzi il Gent a sfiorare la rete del raddoppio.

Nella gara di Wembley, il Tottenham torna a schierare Eriksen e Son, che prendono il posto di Sissoko e Winks, anche per cercare di segnare le due reti che occorrono per passare il turno. Pochettino naturalmente fa conto sulla grande aggressività per colpire immediatamente i belgi e punta sulle doti realizzative di Kane e sulla fantasia di Alli. Per quanto riguarda il Gent non dovrebbero esserci variazioni nell’undici di partenza rispetto a quello della settimana precedente, con due soli possibili ballottaggi, quello tra Asare e Gershon in difesa e tra Koulibaly e Simon in attacco.

Analizzando il risultato della settimana scorsa, Mauricio Pochettino ha parlato di chiare occasioni da rete non sfruttate e si è detto comunque fiducioso di poter ribaltare il risultato nel ritorno a Londra. Relativamente ai cambi nell’undici iniziale, il tecnico del Tottenham ha sottolineato la ricerca di soluzioni alternative, ed ha ribadito il suo dispiacere soprattutto perché i suoi uomini non hanno saputo concretizzare le occasioni che sono state create nell’arco dei 90 minuti.

Per quanto riguarda le scommesse sulla gara, la formazione inglese è nettamente favorita, con la sua quota vincente che è stata fissata dalla Snai a 1,28 mentre il pareggio è a quota 5,50 e la vittoria della formazione belga a 11,50. Per quanto riguarda il numero delle reti che saranno messe a segno nell’incontro, l’under è quotato a 2,10 e l’over a 1,65.

Tottenham-Gent sarà trasmessa in diretta tv: appuntamento in esclusiva per tutti gli abbonati al pacchetto Calcio di Sky sul canale Sky Calcio 2, con la possibilità di seguire la partita di Wembley anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone attivando la diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, grazie all'applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

© Riproduzione Riservata.