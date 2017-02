VIDEO GOL ZAZA/ Video, l'ex attaccante della Juventus stende il Real Madrid con una magia

VIDEO GOL ZAZA: LA JUVENTUS SI PREPARA AD INCASSARE L'ASSEGNO - Simone Zaza continua a segnare e la Juventus si strofina le mani. I bianconeri infatti incasseranno l'assegno quando il riscatto da parte del Valencia dell'attaccante lucano diventerà obbligatorio. Serviranno dieci presenze da qui alla fine della stagione come scritto sul contratto messo giù appena un mese fa. Fino a questo momento il calciatore ex Juventus e Sassuolo ha collezionato sei presenze e viste le due reti di fila è molto probabile che a dieci ci arriverà molto presto. Staremo a vedere quello che accadrà, ma di sicuro la Juventus può sorridere delle belle prestazioni di Simone Zaza che se non serviranno a fare punti in Serie A o ad accumulare vantaggi nei turni di Champions League potrebbero portare verso la strada del riscatto. A questo punto la Juventus potrebbe avere un introito importante per arrivare magari ad acquistare altri talenti per impreziosire magari un centrocampo che presto potrebbe vedere arrivare quel regista che dopo l'addio di Andrea Pirlo sembra davvero mancare molto a Massimiliano Allegri.

VIDEO GOL ZAZA: L'EX ATTACCANTE DELLA JUVENTUS SEGNA IL SECONDO GOL E STENDE IL REAL MADRID - Dopo alcuni mesi molto complicati è tornata la luce per l'attaccante campano Simone Zaza. Tutti ricorderanno il gol del 13 febbraio del 2016 che permise alla Juventus di superare il Napoli per vincere il suo quinto Scudetto di fila. Poi però arrivò l'errore dal dischetto nell'Europeo contro la Germania in maniera abbastanza goffa dopo una rincorsa per la quale fu preso in giro per una lunga estate. Poi il passaggio al West Ham e tanta panchina con poche soddisfazioni e molta sofferenza. A gennaio è arrivato al Valencia dove sembrava pronto ancora a rimanere tra le riserve. Dopo il gol contro l'Athletic Bilbao di domenica scorsa è arrivata un'altra rete con la maglia del club galiziano. E' meraviglioso il suo gol contro il Real Madrid perchè arriva con uno stop al centro dell'area di rigore e una girata al volo di sinistra che ricorda uno dei suoi tanti gol in acrobazia. Già ai tempi dell'Ascoli in Serie B il calciatore era accostato per le giocate a Zlatan Ibrahimovic'. Dopo aver perso del tempo soprattutto a causa delle troppe panchine ora per Zaza è tornato il momento davvero di volare. CLICCA QUI PER IL VIDEO DEL GOL DI ZAZA

