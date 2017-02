Zenit-Anderlecht/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Europa League 2017)

DIRETTA ZENIT-ANDERLECHT: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017) - Zenit-Anderlecht, che verrà diretta dall'arbitro greco Tasos Sidiropoulos, si gioca al Petrovsky giovedì 23 febbraio; con calcio d'inizio alle ore 19, la partita è valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League 2016-2017. Al momento dei sorteggi, quello fra Anderlecht e Zenit era parso uno degli incontri più difficili da pronosticare nei fra quelli dei sedicesimi.

Le due squadre, infatti, che fanno dei rispettivi campi casalinghi dei veri fortini in cui macinare vittorie, sono state fra le protagoniste della fase a girone con un percorso ottimo. I belgi, secondi nel gruppo C alle spalle del Saint-Etienne, hanno totalizzato nel girone 11 punti ed una sola sconfitta, dimostrando di essere una squadra non priva di talento e soprattutto difficili da battere fra le mura amiche.

Dall'altra parte lo Zenit di San Pietroburgo, primo nel gruppo D con 15 punti, ha perso un solo match fuori casa ad Alkmaar contro l'AZ. Nel match di andata, giocato giovedì scorso allo stadio Vanden Stock di Bruxelles, l'Anderlecht ha vinto meritatamente la partita per 2-0 grazie ad una doppietta di Acheampong. Con tale risultato, dunque, le due squadre si presentano al match di ritorno che sancirà la vincitrice del doppio confronto dei sedicesimi e dunque la squadra che accederà agli ottavi di finale.

Per quanto concerne le probabili formazioni, il tecnico romeno Lucescu dovrà fare a meno di alcune pedine importanti in vista di questo match; mancheranno all'appello l'attaccante esperto Kerzhakov, alle prese con un infortunio alla schiena, così come Novoseltsev e Ryazantsev, non in perfette condizioni fisiche. Nella formazione titolare, dunque, l'allenatore dello Zenit dovrebbe inserire un 4-2-3-1 con Lodygin in porta, Ivanovic e Zhirkov a ricoprire il ruolo di terzini, Criscito e Neto in posizione centrale.

A centrocampo pochi dubbi per Lucescu, che dovrebbe confermare la coppia Javi Garcia-Hernani, e dare un altro turno di riposo a Shatov. In attacco spazio a Giuliano nel ruolo di trequartista, con Kokorin, Danny e Dzyuba a completare il tridente.

Gli ospiti, guidati dallo svizzero Renè Weiler, si schierano con un modulo a specchio con la conferma di Martinez fra i pali, poi Obradovic, Deschacht, Spajic e Najar in difesa (assente ancora il terzino destro Appiah per infortunio). A centrocampo sarà presente il giovanissimo capitano Tielemans, a fare coppia con il connazionale Dendoncker e con Stanciu avanzato a trequartista. In attacco maglia da titolare per Diego Capel e Acheampong, mentre la punta titolare dovrebbe essere il polacco Teodorczyk, il quale dovrebbe avere la meglio su Thelin che invece ha giocato la gara di andata. Ci si attende grande spettacolo allo stadio Petrovsky di San Pietroburgo.

Le due squadre si presentano sulla carta molto vicine dal punto di vista tecnico, ma con il risultato di andata che potrebbe condizionare le scelte dei due allenatori e le tattiche. Il doppio svantaggio subito in Belgio non sarà un ostacolo insormontabile per i russi, che hanno dalla loro parte il calore dello stadio e soprattutto l'esperienza di una squadra che sa quando far male all'avversario. Nonostante questo, l'Anderlecht potrebbe chiudere gli spazi e rendere la vita difficile ai russi con un gioco in contropiede.

Per quanto concerne le quote SNAI, Zenit super-favorito sull'Anderlecht in questa gara di ritorno con il segno 1 quotato 1,57, a fronte di un 2 quotato 6 e un X dato a 4. Le quote risentono sicuramente anche dei dati relativi al testa a testa, in cui risulta che lo Zenit è imbattuto nelle ultime 3 gare europee giocate in casa contro i belgi.

Zenit-Anderlecht sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport 3 e Sky Calcio 5; appuntamento dunque per tutti gli abbonati, che potranno seguire la partita anche in diretta streaming video attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Per tutti gli altri c'è a disposizione, su Sky Super Calcio, Diretta Gol Europa League che trasmette highlights e gol in tempo reale da tutti i campi collegati.

