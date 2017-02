Avversario Roma è Lione / Ottavi Europa League, sorteggio: rivale francese per i giallorossi (oggi 24 febbraio 2017)

AVVERSARIO ROMA: INCONTRA IL LIONE AGLI OTTAVI DI EUROPA LEAGUE DOPO IL SORTEGGIO (OGGI 24 FEBBRAIO 2017) - Sarà Roma-Lione negli ottavi di finale di Europa League, questo l’esito del sorteggio che si è svolto da pochissimo presso la sede della Uefa a Nyon. Il Lione era uno degli avversari peggiori possibili per la Roma nell’urna, che dunque non è stata particolarmente benevola, anche se questo vale anche a parti inverse, perché naturalmente a Lione nessuno avrebbe voluto pescare la Roma come rivale in questi ottavi di Europa League. Il Lione ha letteralmente sommerso di gol l’Az Alkmaar nei sedicesimi: vittoria già per 1-4 in trasferta all’andata (ma in questo la Roma a Villarreal aveva fatto pure meglio), ieri nel ritorno è arrivato un clamoroso 7-1 nel quale il grande protagonista è stato Nabil Fekir, autore di una tripletta, che sarà naturalmente uno degli avversari più pericolosi anche per la Roma nelle due partite degli ottavi che saranno in programma giovedì 9 (andata) e 16 marzo (ritorno).

Da notare che questo sarà per il Lione già il secondo incrocio stagionale con una squadra italiana, infatti i francesi sono passati in Europa League a causa del terzo posto nel girone di Champions del quale faceva parte anche la Juventus, la quale si impose in Francia per 0-1 ma poi fu bloccata sul pareggio per 1-1 allo Stadium, segno X che complicò per qualche settimana il cammino dei bianconeri. Fra i nomi di spicco, oltre a Fekir, bisogna citare naturalmente come minimo Alexandre Lacazette e il capitano Maxime Gonalons, mentre in difesa c’è l’ex Mapou Yanga-Mbiwa, per il quale affrontare la Roma avrà certamente un sapore molto particolare. Una cosa è certa: fra Roma e Lione saranno due partite da seguire con grandissima attenzione. Alla Roma c'è invece Clement Grenier, arrivato proprio a gennaio dal Lione, che però non è in lista Uefa.

