Benevento Bari/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Serie B 2017 27^ giornata)

DIRETTA BENEVENTO BARI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 27^ GIORNATA) - Benevento Bari, che sarà diretta dall'arbitro Riccardo Pinzani e si gioca venerdì 24 febbraio alle ore 21.00, è sicuramente uno dei match più interessanti che propone la ventisettesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017 e vedrà di fronte due squadre di alta classifica che lottano per la promozione e la zona play-off. I padroni di casa, reduci dal sofferto successo sul campo della Pro Vercelli, non possono più nascondersi.

I ragazzi di Baroni non sono più una sorpresa ma una certezza di questa edizione del torneo cadetto, senza il punto di penalità sarebbero da soli al secondo posto in classifica, davanti al Verona che a inizio stagione veniva considerata la squadra che avrebbe ammazzato il campionato e che invece sta facendo più fatica del previsto nel tentativo di tornare subito nella massima categoria.

Il Benevento, una delle neo-promosse assieme a Cittadella, Spal e Pisa, si pensava che potesse ambire a una salvezza tranquilla e a togliersi qualche soddisfazione, sinceramente però in pochi avrebbero pronosticato un cammino così esaltante da parte dei campani con la città che adesso sogna addirittura la Serie A, e dire che quest'anno era la prima volta che la squadra militava in Serie B.

In ogni caso c'è prima da superare l'ostacolo Bari, squadra molto ambiziosa che da qualche anno sta investendo parecchio per tornare a occupare un posto nel calcio che conta, Colantuono (che a stagione in corso ha preso il posto di Stellone) sta facendo un buon lavoro ma l'ottava posizione in classifica va assolutamente migliorata per diventare una seria candidata alla promozione.

I galletti, dopo aver battuto la Ternana per 3 a 1 nell'ultimo impegno di campionato, cercano di dare ulteriore continuità alla serie di risultati positivi (il Bari non perde da quattro partite) magari facendo uno sgambetto a una diretta rivale per i play-off. Va comunque rimarcato che il Benevento ha il miglior rendimento nelle gare interne con dieci vittorie e tre pareggi, ed è l'unica squadra che finora è ancora imbattuta in casa, mentre il Bari in trasferta ha vinto solamente una volta e lontano dal San Nicola non è riuscito a fare tanti punti.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Baroni confermerà il 4-2-3-1: Cragno in porta dietro alla linea difensiva composta Gyamfi, Pezzi, Bagadur e Camporese (assente invece per squalifica Lucioni, capitano e leader della difesa); i due mediani Chibsah e Del Pinto dietro ai trequartisti Ciciretti, Falco e Pajac, davanti l'unica punta Ceravolo che nell'ultima gara contro la Pro Vercelli ha regalato i tre punti al Benevento trasformando il calcio di rigore a pochi minuti dal novantesimo.

Colantuono risponderà con il 4-3-1-2 che finora si è rivelato il modulo decisamente più efficace per il suo Bari: sarà Micai a difendere (come al solito) la porta dei galletti, davanti a lui il reparto difensivo formato dai terzini Cassani e Sabelli e dai centrali Moras e Capradossi; salvo imprevisti e ripensamenti dell'ultimo momento i tre di centrocampo saranno Basha, Fedele e Salzano; Brienza trequartista a supporto delle punte Maniero (in ballottaggio con Galano) e Floro Flores

I bookmaker danno il Benevento per favorito, l'1 dei padroni di casa viene dato a 2,05 su Bwin; vincite più allettanti, invece, per l'X (3,30 su WilliamHill) e per il 2 degli ospiti (4,50 su Bet365), le quote sono frutto anche del rendimento interno ed esterno delle due squadre protagoniste. Per le agenzie di scommesse on-line non sarà una partita dove i gol abbonderanno, per cui la quota dell'Under (1,74 su Unibet) è più bassa rispetto a quella dell'Over (2,00 su Tipico). Molto interessante la quota relativa al risultato esatto di 2 a 1 a favore del Benevento, su Betclic si può vincere una somma pari a 8,00 volte la giocata.

Si potrà seguire Benevento Bari in diretta tv solamente sulle reti di Sky Sport che detiene in esclusiva i diritti del campionato di Serie B: l'incontro sarà trasmesso sui canali 201 e 206 e la visione sarà dunque riservata ai clienti abbonati ai pacchetti Calcio e/o Sport che avranno la possibilità, qualora non fossero davanti al televisore di casa, di usufruire della diretta streaming video grazie al servizio Sky Go, accessibile tramite app per smartphone o tablet oppure all'indirizzo skygo.sky.it raggiungibile con un web browser per PC.