Brescia Cittadella/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Serie B 2017 27^ giornata)

DIRETTA BRESCIA CITTADELLA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 27^ GIORNATA) - Brescia Cittadella sarà diretta dall'arbitro Pezzuto; in programma venerdì 24 febbraio alle ore 19, è la partita che apre le danze nella ventisettesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017. I padroni di casa dall'inizio del nuovo anno non sono ancora riusciti a vincere, collezionando appena un punto nelle ultime cinque gare.

L'ultimo successo delle rondinelle risale infatti allo scorso 24 dicembre quando gli uomini di Brocchi batterono la Pro Vercelli per 2 a 1, da allora la squadra è precipitata sempre più in basso fino a lambire la zona retrocessione della classifica e la posizione dello stesso tecnico, ben salda fino a un mese fa, ora è pericolosamente in bilico.

In caso di ulteriore scivolone è già pronto Edy Reja a prenderne il posto per cercare di condurre il club verso una salvezza che sembra scontata dopo una buona prima parte di stagione. Gli ospiti, però, non se la passano tanto meglio: nelle ultime quattro gare la formazione allenata da Roberto Venturato ha collezionato due pareggi e due sconfitte, rallentando bruscamente e perdendo decisamente contatto nei confronti delle prime della classe, pur rimanendo in zona play-off il club veneto adesso è pressato da dietro da diverse squadre (Perugia e Spezia in primis) e se non dovesse ritrovare al più presto i tre punti sarà dura per il Cittadella mantenere un posto nella top 8 al termine della regular season.

Senza dimenticare che in casa il Brescia ha perso soltanto una volta dall'inizio del campionato e dunque non sarà un'impresa semplice espugnare il Rigamonti, dove la squadra lombarda ha raccolto il maggior numero di punti considerando il rendimento pessimo in trasferta (sette punti in quattordici gare esterne).

Cerchiamo ora di capire bene quali potrebbero essere le scelte di Brocchi e Venturato per i loro undici iniziali. Il tecnico del Brescia potrebbe affidarsi ancora una volta al rombo (4-3-1-2), vedremo se Arcari avrà recuperato dall'infortunio patito nell'incontro precedente contro il Carpi, altrimenti tra i pali potrebbe andare uno tra Serraiocco e Minelli; per i quattro di difesa i favoriti per una maglia da titolare sono i centrali Calabresi e Blanchard e i terzini Untersee e Coly; a centrocampo l'esperto Pinzi fungerà da punto di riferimento per Sbrissa e Crociata, con il trequartista Mauri a supporto delle punte Caracciolo e Bonazzoli.

Non sono previsti grossi cambiamenti nemmeno da parte dell'allenatore del Cittadella che dovrebbe confermare il 4-3-3 con Alfonso in porta, Benedetti e Martin che affiancheranno i centrali Pasa e Scaglia in difesa; Iori, Schenetti e Valzania si posizioneranno a centrocampo, davanti il tridente d'attacco sarà composto da Arrighini, Iunco e Litteri.

Anche per le agenzie di scommesse on-line quella tra Brescia e Cittadella è una sfida alquanto delicata, nessuna delle due squadre può assolutamente permettersi un'altra sconfitta e difficilmente giocheranno entrambe a viso aperto con il pericolo di lasciare scoperte le rispettive difese. Questo è uno dei motivi per cui i bookmaker hanno stabilito delle quote piuttosto prudenti: 2,60 per l'1 dei padroni di casa su Bwin; 3,15 per il risultato di parità su PaddyPower; 3,00 per il 2 degli ospiti su Bet365 che offre anche una vincita pari a 1,80 volte la giocata per l'Under, mentre Unibet ha calcolato in 2,04 la quota per l'Over. Vi segnaliamo anche su Betclic la quota di 5,75 per il risultato esatto di 1-1.

Per assistere alla diretta tv di Brescia Cittadella occorrerà un abbonamento al pacchetto Calcio della pay-tv satellitare Sky che trasmetterà in esclusiva l'incontro sui suoi canali. Appuntamento sul canale 206 in alta definizione con il collegamento che comincerà poco prima del calcio d'inizio fissato per le ore 19.00; come al solito per chi fosse impossibilitato a seguire la partita dal televisore di casa sarà disponibile per i clienti abbonati da almeno dodici mesi la diretta streaming video sull'app Sky Go scaricabile su smartphone e tablet con sistemi iOs, Android e Windows Phone, oppure in alternativa ci si potrà collegare via browser all'indirizzo skygo.sky.it.

