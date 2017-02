Calendario Serie A/ 26^ giornata: la classifica e le partite in programma (25-26-27 febbraio 2017)

CALENDARIO SERIE A, 26^ GIORNATA: LE PARTITE IN PROGRAMMA E LA CLASSIFICA (25-26-27 FEBBRAIO 2017) – La settima giornata di ritorno della serie A, vede il suo match più atteso in programma alle 20.45 di domenica, tra Inter e Roma. Interessante anche il secondo posticipo, in programma nella serata di lunedì tra Fiorentina e Torino, cosi come l’anticipo delle 18.00 del sabato al San Paolo, tra il Napoli e l’emergente Atalanta. Ecco il calendario che comprende tutti gli incontri. Napoli in campo al San Paolo nella sfida che apre la 26esima di serie A alle 18 di sabato al San Paolo. I biancocelesti dopo il successo casalingo contro il Genoa, si sono imposti anche al Bentegodi contro il Chievo. Per i bergamaschi di Gasperini continua il buon momento, con la vittoria a Palermo a cui è seguita quella casalinga contro il Crotone. Turno successivo con il Napoli che ha un incontro decisivo all’Olimpico contro la Roma, mentre l’Atalanta gioca a Bergamo, ospitando la Fiorentina. Nel secondo anticipo, in programma sempre sabato 25 febbraio ma alle 20.45, la Juventus affronta allo Stadium l’Empoli. La squadra di Allegri continua a comandare la classifica dopo i successi contro Cagliari in trasferta e Palermo in casa. La formazione toscana dopo la sconfitta di san Siro con l’Inter si è arresa anche in casa, alla Lazio. Nel 27esimo turno la Juventus sarà impegnata nella trasferta sul terreno del Friuli, contro l’Udinese, mentre l’Empoli è impegnato al Castellani contro il Genoa.

Lunch match della 26esima di campionato che vede di fronte, al Barbera alle 12.30 di domenica, il Palermo e la Sampdoria. La formazione allenata da Diego Lopez ha accusato due sconfitte con l’Atalanta ed a Torino con la Juventus, mentre per la Sampdoria, al successo casalingo contro il Bologna, ha fatto seguito il pareggio, sempre casalingo, contro il Cagliari. Nella giornata successiva il Palermo affronta una trasferta difficile, in casa del Torino, mentre i blucerchiati tornano ad esibirsi a Marassi, contro il Pescara di Zeman. La prima gara delle 15.00 di domenica 26 febbraio vede di fronte, all’Olimpico, Lazio ed Udinese. La formazione capitolina arriva da un pareggio all’Olimpico, contro il Milan e da una vittoria ad Empoli, mentre l’Udinese, ha subito due sconfitte consecutive, prima a Firenze e poi in casa contro il Sassuolo. Nella ottava giornata di ritorno La Lazio sarà in trasferta a Bologna mentre la formazione di Del Neri ha un ostacolo difficile in casa, la Juventus di Allegri.

Domenica pomeriggio si gioca anche allo Scida, tra Crotone e Cagliari. Per la formazione calabrese due sconfitte in fila, con la Roma in casa ed a Bergamo, mentre il Cagliari ha reagito alla sconfitta interna con la capolista Juventus, andandosi a prendere un meritato punto a Marassi contro la Sampdoria. Il calendario della ottava ritorno propone alla formazione guidata da Nicola un altro impegno casalingo, quello contro i neroverdi del Sassuolo, mentre la formazione sarda attende al San’Elia l’Inter di Pioli. Altro match in programma alle 15.00 di domenica è quello del Mapei Stadium dove il Milan fa visita al Sassuolo. La formazione di Di Francesco si è rilanciata con il successo in trasferta di Udine, che fa seguito alla sconfitta casalinga contro il Chievo. Per il Milan successo casalingo sulla Fiorentina, nell’ultimo turno, dopo che nel precedente c’era stato un pareggio all’Olimpico contro la Lazio. Nel turno successivo Sassuolo che viaggia alla volta di Crotone, mentre per i rossoneri di Montella ci sarà un impegno a San Siro, contro il Chievo di Maran.

Domenica alle 15.00 match di campionato anche al Bentegodi dove il Chievo riceve il Pescara di Zeman. I veneti sono reduci da un’altalena di risultati con la vittoria esterna a sassuolo, vanificata dal k.o. interno con il Napoli, mentre il Pescara si è sbloccato alla prima di Zeman sulla sua panchina rifilando 5 reti al Genoa, dopo aver perso male a Torino contro i granata. Nella prossima giornata entrambe le formazioni sono impegnate in trasferta, il Chievo a san Siro contro il Milan e il Pescara a Marassi contro la Sampdoria. L’ultima gara che vede il calcio d’inizio alle 15.00 è quella che vede affrontarsi, a Marassi, il Genoa ed il Bologna, due formazioni in un momento estremamente negativo. Per il Genoa sono arrivate due sconfitte nelle ultime due giornate, nelle trasferte di Napoli e Pescara, ed altrettanto ha fatto il Bologna, con la sconfitta di Marassi contro la Sampdoria ed in casa contro l’Inter. Il prossimo turno prevede per i rossoblù genoani la trasferta in casa dell’Empoli, mentre per il Bologna ci sarà la gara casalinga contro la Lazio.

Alle 20.45 di domenica a San Siro si chiude la serie delle partite domenicali, con il primo dei due posticipi, che è anche il match più importante della giornata, tra l'Inter di Pioli e la Roma di Spalletti. Sia l'Inter che la Roma hanno vinto le ultime due gare, rispettivamente contro Empoli e Bologna e contro Crotone e Torino. La gara successiva per i nerazzurri li vede impegnati in trasferta a Cagliari, mentre la Roma avrà un altro match – clou, questa volta in casa e contro il Napoli. Il posticipo che chiude la settima di ritorno alle 20.45 di lunedì, si gioca il Franchi dove i granata dell'ex Mihajlovic vanno a far visita alla Fiorentina. La formazione di casa dopo aver battuto nettamente sullo stesso campo l'Udinese, si è invece arresa nell'ultimo turno a San Siro con il Milan. Per il Torino la sequenza delle ultime due gare ha prodotto il largo successo contro il Pescara e l'altrettanto larga battuta d'arresto contro la Roma all'Olimpico. La gara successiva della Fiorentina vede i viola in trasferta a Bergamo, mentre il Torino giocherà in casa contro il Palermo.