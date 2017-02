DE LAURENTIIS CONTRO DE MAGISTRIS / Volano "vaffa" tra sindaco e presidente: Napoli come Roma?

DE LAURENTIIS-DE MAGISTRIS, SCONTRO TRA IL PRESIDENTE DEL NAPOLI E IL SINDACO DELLA CITTÀ SUL NUOVO STADIO - Prosegue la polemica tra Aurelio De Laurentiis Presidente del Napoli e il Sindaco della città Luigi de Magistris. In seguito alle parole del secondo il Napoli ha diramato un lungo com8unicato in cui ha spiegato: "Nelle parole di de Magistris è il Calcio Napoli che non ha voluto uno stadio nuovo e la scelta di continuare a giocare al San Paolo, previa ristrutturazione, sarebbe frutto di un accordo condiviso. Che la società non abbia voluto un nuovo stadio è un'affermazione clamorosamente infondata. Il Calcio Napoli ha cercato, e ancora lo sta facendo, spazi e terreni idonei per concretizzare questo progetto. Questa circostanza è ben nota al Sindaco e appena due anni fa la società ha presentato un progetto con relativo piano economico finanziario per la ristrutturazione e l'ammodernamento dello Stadio San Paolo affidandosi all'architetto Zavanella uno dei massimi esperti artefice della progettualità dello Juventus Stadium".

DE LAURENTIIS-DE MAGISTRIS, SCONTRO TRA IL PRESIDENTE DEL NAPOLI E IL SINDACO DELLA CITTÀ SUL NUOVO STADIO - In giorni caldissimi a Roma per la costruzione del nuovo Stadio della squadra capitolina si accende un altro battibecco che vede protagonisti gli azzurri di Aurelio De Laurentiis. Infatti il Presidente del Napoli e il Sindaco della città Luigi de Magistris si sono pizzicati sulla questione. Il Presidente del club non ha gradito le parole del Sindaco che ieri ha sottolineato come senza di loro la partita contro il Real Madrid non si sarebbe giocata perchè lo stadio non era idoneo. Ovviamente le parole sono riferite alla gara di ritorno al San Paolo e ai conseguenti lavori di ristrutturazione. E' così che il Napoli ha rilasciato un lungo comunicato in cui ha sottolineato: "Le recenti esternazioni del Sindaco Luigi de Magistris sul Calcio Napoli sono del tutto inopportune per vari motivi. Anzitutto distorcono la realtà ignorando le normali dinamiche di un'azienda di calcio e confondendo una banale e singola valutazione personale con uno scontro che in realtà non esiste".

© Riproduzione Riservata.