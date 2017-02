Diretta/ Combinata femminile sci Crans Montana streaming video e tv, risultato live (Coppa del Mondo 2017, oggi)

DIRETTA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2016-2017, COMBINATA FEMMINILE CRANS MONTANA STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI 24 FEBBRAIO 2017) – La partenza della prima atleta che si presenterà al cancelletto è in programma per le ore 10.30 nella prima manche, mentre la seconda avrà inizio alle ore 14.30. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport 1 (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium.

Oggi la Coppa del mondo di sci alpino femminile torna protagonista dopo i Mondiali: siamo ancora in Svizzera, per la precisione a Crans Montana, dove oggi andrà in scena la combinata che recupera quella che fu cancellata a metà gennaio ad Altenmarkt per maltempo e che apre quindi un weekend decisamente lungo per il Circo Bianco, che ci proporrà domani un super-G e per finire domenica la combinata che già dal programma di inizio stagione era in calendario qui a Crans Montana. Andiamo dunque subito a vedere quali sono tutte le modalità in cui potremo seguire la combinata di Crans Montana.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LA COMBINATA ALPINA FEMMINILE DI CRANS MONTANA PER LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2016-2017 (prima manche alle ore 10.30, seconda manche alle ore 14.30)

Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in quel di Crans Montana (www.fis-ski.com).

La combinata è una gara ibrida che unisce una manche di velocità e una manche di slalom: ai Mondiali e alle Olimpiadi ha il suo fascino, perché premia la sciatrice più completa e può regalare duelli emozionanti per le medaglie fra chi ha nella discesa il suo punto di forza e chi invece fa affidamento in particolare sullo slalom. In Coppa del Mondo invece il discorso è un po' diverso, perché il pathos si fa sentire meno e dunque si evidenzia maggiormente il livello tecnico che sovente non è esaltante, in particolare quando le atlete scendono nella disciplina meno favorita, soprattutto se si tratta di nomi di secondo piano. Sarà comunque un'occasione per rivedere in gara dopo i Mondiali tante campionesse fra le quali le nostre Sofia Goggia e Federica Brignone, sulle quali facciamo affidamento per un ottimo risultato.

