Diretta/ Discesa maschile Kvitfjell streaming video e tv, risultato live (Coppa del Mondo 2017, oggi)

DIRETTA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2016-2017, DISCESA MASCHILE KVITFJELL STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI 24 FEBBRAIO 2017) – Oggi la Coppa del mondo di sci alpino maschile torna protagonista a Kvitfjell, in Norvegia, dove andrà in scena la discesa libera che recupera quella che fu cancellata ad inizio stagione a Lake Louise per mancanza di neve e che apre quindi un weekend scandinavo decisamente lungo per il Circo Bianco, che ci proporrà domani un’altra discesa (quella che già nel calendario d’inizio stagione doveva disputarsi qui) e infine domenica un super-G. Chiusi i Mondiali, ci accingiamo a vivere il gran finale della Coppa del Mondo e in discesa Dominik Paris e Peter Fill sono fra i grandi protagonisti: andiamo dunque subito a vedere quali sono tutte le modalità in cui potremo seguire la discesa di Kvitfjell.

La partenza del primo atleta che si presenterà al cancelletto di partenza avrà luogo alle ore 11.15. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport 1 (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Kvitfjell (www.fis-ski.com).

I Mondiali hanno riservato solo delusioni ai velocisti azzurri, che però restano tra i più forti del mondo come dimostra il fatto che Peter Fill è in testa alla classifica della Coppa di discesa già vinta nella passata stagione, mentre Dominik Paris è terzo, ha vinto la classica più ambita dell'anno a Kitzbuhel e vinse pure a Kvitfjell nella passata edizione. Riflettori dunque sui due azzurri, oltre che sui fortissimi padroni di casa norvegesi - anche loro piuttosto delusi dall'esito dei Mondiali, che nella velocità ha portato solamente un argento per Kjetil Jansrud in super-G - e su tutti i rivali più attesi, a partire dallo svizzero Beat Feuz, che è il nuovo campione del Mondo in carica.

