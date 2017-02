Juventus-Empoli: Probabili formazioni, diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A, 26^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-EMPOLI: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Juventus-Empoli si gioca alle ore 20:45 di sabato 25 febbraio; per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017 i bianconeri tornano in campo a pochi giorni dalla vittoria di Porto, che ha messo una serissima ipoteca sui quarti di Champions League. Adesso ci si concentra sul campionato, dove si tratta di confermare l’ampio vantaggio o provare addirittura ad allungarlo; stessa cosa per l’Empoli, ma chiaramente nella corsa alla salvezza. Non rischiano nell’immediato i toscani, ma non possono abbassare troppo la guardia. Aspettando il calcio d’inizio della partita allo Stadium, possiamo andare a dare uno sguardo più approfondito alle scelte dei due allenatori analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Juventus-Empoli.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - Fra tre giorni c’è l’andata della semifinale di Coppa Italia: il Napoli è cliente scomodo e dunque Massimiliano Allegri potrebbe decidere qualche cambio nella sua formazione. Sicuramente tornerà Bonucci, che ha scontato la punizione andando in tribuna a Porto; al suo fianco si potrebbe vedere Rugani, che così darà fiato a Barzagli e Chiellini che hanno giocato in condizioni non perfette. Anche sulle corsie c’è qualche dubbio: Dani Alves potrebbe essere titolare, dall’altra parte pronto Asamoah ma al momento Alex Sandro sembra partire ancora favorito. In mediana è probabile che sia messo a riposo uno tra Khedira e Pjanic; anche il bosniaco non era al top della condizione, pronto in ogni caso Marchisio che con questo modulo rimane sicuramente la prima alternativa, a scapito di Sturaro e Rincon. Nel reparto offensivo, Marko Pjaca si è guadagnato spazio: il croato potrebbe iniziare questa partita a destra, la posizione che ha occupato quando ha sostituito Cuadrado mercoledì sera. In questo caso confermato Mandzukic dall’altra parte con Dybala in mezzo, davanti a tutti invece agirà Gonzalo Higuain.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI - Buone notizie per Giovanni Martusciello che ha recuperato tutti: restano in dubbio Laurini e Daniele Croce, ma entrambi dovrebbero essere regolarmente in campo sabato sera. Dunque la formazione dei toscani nn cambia rispetto al solito: c’è sicuramente il dubbio che riguarda l’attacco, perchè Mchedlidze sarebbe titolare in condizioni normali ma arriva da un acciacco, e dunque potrebbe lasciare il posto a Maccarone che farà coppia con Pucciarelli, il quale si è ripreso la maglia da titolare a scapito di Marilungo. A centrocampo in caso di forfait di Croce dovrebbe giocare Buchel, che resta in vantaggio su Andrés Tello (il cui cartellino è di proprietà della Juventus); confermato sicuramente Krunic che arriva dal primo gol stagionale (bellissimo, anche se inutile per l’Empoli), davanti alla difesa agirà invece Dioussé (attenzione a José Mauri, che poco meno di tre anni fa quando giocava nel Parma aveva deciso una partita contro i bianconeri). In difesa Laurini verso una maglia, in alternativa pronto Veseli; Pasqual porterà esperienza sulla fascia sinistra, in mezzo conferma per la coppia formata da Bellusci e Costa che agirà a protezione di Skorupski.

JUVENTUS-EMPOLI: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Juventus-Empoli, valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa sui canali della pay tv del satellite, per la precisione su Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, e su quelli della pay tv del digitale terrestre, ovvero Premium Sport e Premium Sport HD.