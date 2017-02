LE IENE DA ZEMAN/ Il boemo "pizzicato" da Italia 1 dopo il suo ritorno a Pescara: tifosi divertiti...

LE IENE IENE DA ZEMAN, IL BOEMO INTERVISTATO DALLA DISSACRANTE TRASMISSIONE DI ITALIA 1 DOPO IL RITORNO A PESCARA (OGGI, 24 FEBBRAIO 2017) - Zdenek Zeman è tornato al Pescara dopo l'esonero di Massimo Oddo e ha iniziato con un grande e roboante 5-0 contro il Pescara che ha fatto ripartire immediatamente Zemanlandia. Il tecnico boemo era stato il protagonista della prima storica promozione del Delfino dopo anni nelle categorie inferiori. Il tecnico boemo è stato raggiunto a Città Sant'Angelo di Pescara dalle Iene e non si è sottratto alla dissacrante intervista del programma di Italia 1 che va in onda in questo periodo. Sicuramente c'è stato molto da ridere perchè Zdenek Zeman negli ultimi anni ha dimostrato un'ironia che in passato avevamo visto molto poco nelle sue parole. Sarà interessante vedere le parole che lo stesso tecnico ha rilasciato ai microfoni di Corti e Onnis che come al solito hanno dimostrato grande simpatia e intelligenza di fronte ai microfoni. Come riporta Ansa erano presenti anche amlcuni tifosi del Pescara sulle tribune del campo di allenamento e sono sembrati molto incuriositi e divertii dalla circostanza. Staremo a vedere presto l'intervista a Zdenek Zeman su Italia 1 a Le Iene Show.

