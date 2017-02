LITE DJOKOVIC MOGLIE FINISCE ONLINE/ Video, il battibecco "paparazzato" tra il tennista e Jelena Ristic: "Novak, dove son finite le buone maniere?!"

LITE DJOKOVIC MOGLIE, VIDEO: UN BATTIBECCO TRA IL TENNISTA E JELENA RISTIC FINISCE PER SBAGLIO SUL WEB - Sicuramente è stato uno scivolone non gradito che non ridimensiona di certo né l'atleta né tantomeno l'uomo. Nella giornata di oggi è scoppiato un caso Novak Djokovic con i social network che si sono resi nuovamente protagonisti. Infatti per sbaglio il tennista ha mandato in rete il video di un battibecco con la moglie Jelena Ristic. Infatti questa lo stava filmando quando Novak Djokovic si avvicina e le strappa letteralmente il cellulare dalle mani con la moglie che non gradisce. La telecamera si gira e coglie il volto arrabbiato della donna che chiede al tennista dove siano finite le buone maniere. Quando questa però si rende conto che è tutto in diretta online con una faccia che è tutto un programma dimostra il suo disappunto e il fatto che non era a conoscenza del live in corso. Come l'avrà presa il marito dopo aver chiuso la diretta online? Di sicuro il caso si chiude qui anche perchè non è che sia accaduto niente di eclatante.

LITE DJOKOVIC MOGLIE, VIDEO: UN BATTIBECCO TRA IL TENNISTA E JELENA RISTIC FINISCE PER SBAGLIO SUL WEB. LA CARRIERA - Si è parlato tantissimo oggi dell'episodio tra Novak Djokovic e la moglie Jelena Ristic con il tennista serbo che strappa dalle mani della consorte il cellulare durante un video e questa non reagisce molto bene. Sicuramente però è più interessante parlare di tennis giocato dove Novak Djokovic è un'autentica leggenda. Il tennista al momento è secondo nella classifica ATP scalzato dal britannico Andy Murray ma sempre e comunque lontanissimo dal terzo posto dove c'è lo svizzero Stan Wawrinka. In carriera Novak Djokovic ha disputato 906 incontri vincendone addirittura 751 ben l'82.89%. Ha vinto ben sessantasette titolo di cui sei volte gli Australian Open, una il Roland Garros, due gli Us Open, tre Wimbledon e ottenendo una medaglia di bronzo alle Olimpiadi del 2008. La sua carriera avrà ancora molte soddisfazioni e non è di certo un episodio come questo a far cambiare idea su di lui.

