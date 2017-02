Napoli-Atalanta: Probabili formazioni, diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A, 26^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-ATALANTA: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Napoli-Atalanta apre, sabato 25 febbraio alle ore 18, la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. Si affrontano due squadre che stanno facendo benissimo: i partenopei sono terzi a 9 punti dalla vetta, gli orobici quarti insieme all’Inter sono in piena corsa per l’Europa League. A conferma del grande campionato da parte della Dea, all’andata era stata proprio l’Atalanta a vincere; ora però siamo al San Paolo e il Napoli ha cambiato passo rispetto a quel periodo. In attesa che le due squadre scendano in campo sabato pomeriggio, andiamo ad analizzare le scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni di Napoli-Atalanta.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI - Maurizio Sarri deve fare a meno di Allan, che potrebbe rimanere fuori più a lungo del previsto; formazione dunque fatta, con Zielinski che agirà al posto del brasiliano sull’interno destro. Le altre scelte sembrano infatti confermate: in difesa, con Hysaj e Ghoulam, si rivede la coppia centrale formata da Raul Albiol e Koulibaly a protezione di Pepe Reina. A vincere il ballottaggio tra registi dovrebbe essere Amadou Diawara; completerà il centrocampo Hamsik, sempre più vicino a diventare il miglior marcatore nella storia del Napoli (dopo il gol segnato a Verona ha Maradona nel mirino). In attacco prende corpo l’ipotesi di confermare il tridente leggero: Pavoletti è stato titolare contro il Chievo ma la sensazione rimasta è che in questo momento la squadra giri offensivamente meglio con Mertens schierato da prima punta. Certo Milik è tornato ma, aspettando che il polacco sia al 100%, Sarri dovrebbe dare fiducia all’assetto classico, e dunque Callejon e Lorenzo Insigne saranno nuovamente i due esterni offensivi.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA - Tutto confermato anche nell’Atalanta, che ha la rosa al completo (ai box solo il giovane Melegoni): l’avversario potrebbe imporre qualche scelta diversa rispetto al solito, ma Gasperini dovrebbe giocarsela con una formazione che sta facendo benissimo senza stravolgerla. Per questo motivo a sinistra dovrebbe esserci ancora Spinazzola in luogo di Dramé, nonostante la scelta sia maggiormente offensiva; dall’altra parte Andrea Conti, reduce da due gol consecutivi e sempre più importante nell’area di rigore avversaria. In mezzo al campo agiranno Freuler e Kessie, con Cristante pronto eventualmente a dire la sua dalla panchina; invariato anche l’assetto difensivo, dove Caldara guiderà il reparto e si avvarrà dell’aiuto di Andrea Masiello e di Rafa Toloi, che ancora una volta parte in vantaggio nel classico ballottaggio con Zukanovic. Attacco nel quale Kurtic si dividerà tra il ruolo di trequartista e quello di quinto di centrocampo; Petagna, matchwinner all’andata, sarà affiancato da Alejandro Gomez che cerca quel gol che gli permetterebbe di arrivare in doppia cifra in questo campionato.

NAPOLI-ATALANTA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Napoli-Atalanta, valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa sui canali della pay tv del satellite, per la precisione su Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, e su quelli della pay tv del digitale terrestre, ovvero Premium Sport e Premium Sport HD. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-ATALANTA