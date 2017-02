Pellegrino/ Oro ai Mondiali sci di fondo 2017 di Lahti: 'E' un sogno, svegliatemi!' (oggi 24 febbraio 2017)

FEDERICO PELLEGRINO, ORO AI MONDIALI SCI DI FONDO 2017 DI LAHTI: E' UN SOGNO, NON SVEGLIATEMI (OGGI 24 FEBBRAIO 2017)- Federico Pellegrino trionfa ai Mondiali di sci di fondo di Lahti, diventando il nuovo campione del mondo nella categoria sprint. L'azzurro entra ufficialmente nella storia, grazie alla strepitosa volata in Finlandia sconfiggendo proprio sul traguardo il favorito russo Ustjugov. Pellegrino ha fatto segnare il tempo di 3'13"76, precedendo sul podio Sergey Ustjugov di 15 centesimi ed il norvegese Klaebo di 44 centesimi. E' il primo oro italiano iridato in questa specialità, una grande rimonta da parte di Pellegrino che ancora non crede alla sua impresa nel Mondiale di sci di fondo a Lahti. "È un sogno, svegliatemi. Non so davvero cosa dire, sono stato il più veloce anche grazie al lavoro della mia squadra che mi ha dato sci eccezionali" le parole a caldo dell'atleta azzurro che non crede ancora di avercela fatta e di essere entrato ufficialmente nella storia. Quarto e quinto posto nella categoria rispettivamente per Finn Haagen Krogh e Petter Northug, altri atleti norvegesi, prima di Federico Pellegrino solo tre volte l'Italia era riuscita a salire sul podio della specialità sprint, l'ultima volta nel 2009.

© Riproduzione Riservata.