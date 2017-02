PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: NEWS, GLI SCHIERAMENTI DELLE PARTITE (26^ GIORNATA, 25-26-27 FEBBRAIO 2017) – Nel fine settimana torna il campionato di Serie A con la 26^ giornata, settima del girone di ritorno. Andremo ad analizzare partita per partita le probabili formazioni che scenderanno in campo per questa giornata, con focus sugli indisponibili e su come potranno condizionare l'andamento della gara.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-ATALANTA (sabato ore 18) - Nel 4-3-3 del Napoli dovrebbe rientrare Albiol in difesa, mentre Mertens dovrebbe essere al centro dell'attacco. In mediana ballottaggio tra Diawara e Jorginho. Nel 3-5-2 dell'Atalanta confermatissimi Gomez e Petagna in avanti, mentre a centrocampo potrebbe esserci spazio per Cristante. L'unico dubbio con cui è alle prese Gasperini risulta essere la difesa, dove potrebbe esserci un posto per Zukanovic.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-EMPOLI (sabato ore 20.45) - Nella Juventus dovrebbe rientrare Bonucci e quindi la difesa sarà quella titolare. In mediana turno di riposo per Khedira e in attacco per Dybala. Probabile quindi l'inserimento di Rincon e Pjanic. Nell'Empoli dovrebbe giocare l'undici migliore a disposizione di Martusciello, visti i recuperi di Croce e Laurini. L'unico dubbio è in avanti, dove Maccarone insidia Mchedlidze, con il georgiano ancora leggermente favorito.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO-SAMPDORIA (ore 12.30) - Rosanero con Goldaniga squalificato e Cionek in rampa di lancio per sostituirlo: in questo caso difesa a 4 per il Palermo, mentre in attacco l'unico sicuro di essere titolare è ovviamente Nestorovski. Nel 4-3-1-2 della Sampdoria non ci sarà Torreria, squalificato e quindi spazio a Barreto. Ancora una conferma per Djuricic, mentre Schick sarà inizialmente in panchina e pronto ad entrare nella ripresa al Barbera.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO-PESCARA - Il Chievo dovrebbe giocare con Meggiorini e Inglese in avanti e con Castro a centrocampo. Probabile una maglia da titolare per Dainelli. Unico indisponibile è Pellissier e questo comporterà un cambio di modulo. Nel Pescara probabile maglia in difesa per Bovo, mentre per quanto riguarda il 4-3-3 di Zeman confermati Cerri centravanti e Benali e Caprari come esterni d'attacco. Unico dubbio è tra Bruno e Brugman in regia.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE-CAGLIARI - Nel Crotone non ci sarà Ferrari in difesa e quindi possibile ritorno al 4-4-2 al posto del 5-4-1. In avanti, in questo caso, possibile che Falcinelli venga affiancato da Trotta, anche se Nicola deciderà all'ultimo. Nel 4-3-1-2 del Cagliari quasi certo il rientro nel reparto offensivo di Borriello dal primo minuto, mentre Rastelli dovrà fare a meno di Tachtsidis, che è squalificato.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-BOLOGNA - Per la sua prima sulla panchina del Genoa Mandorlini dovrebbe ricorrere al 4-3-3: unico sicuro del posto nel tridente d'attacco è Simeone, mentre nel quartetto di difesa dovrebbe esserci spazio per l'ex Palermo Munoz a discapito di Orban. Nel Bologna possibile ritorno di Mirante tra i pali, mentre a centrocampo ci sarà nuovamente spazio per Donsah. Nel tridente d'attacco del Bologna possibile Petkovic come centravanti in luogo di Destro.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-UDINESE - Nel 4-3-3 della Lazio tornerà Parolo come uomo d'ordine a centrocampo, vista l'assenza di Biglia per squalifica. In difesa si rivedrà De Vrij, mentre nel tridente ci sarà immobile con Djordjevic pronto a subentrare. Nel 4-3-3 dell'Udinese mancheranno per squalifica sia De Paul che Hallfredsson. Possibile, per l'assenza del primo, non solo il subentro di Matos, ma anche il passaggio al 4-4-2 con Jankto a fare da perno in mediana.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-MILAN - Nel Sassuolo tornerà a disposizione Letschert, mentre nel tridente d'attacco appare scontata la conferma di Defrel come terminale offensivo. In mediana potrebbe esserci spazio per Missiroli in luogo di Duncan. 4-3-3 anche per il Milan, dove dovrebbe farcela Kucka, anche se Poli appare ancora in corsa per una maglia da titolare. In difesa probabile rientro di De Sciglio, mentre in avanti possibile panchina per Bacca con Ocampos possibile titolare.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-ROMA (ore 20.45) - Problemi in difesa per Pioli, che deve fare a meno di Miranda, out per squalifica. Le buone notizie sono i rientri di Kondogbia e Icardi, che si riprenderanno i rispettivi posti in mediana e attacco. La Roma si presenta con il solo Florenzi fuori per infortunio, mentre l'unico dubbio di Spalletti è chi tra De Rossi e Paredes sarà chiamato a svolgere il ruolo di regista.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-TORINO (lunedì ore 20.45) - Fiorentina sotto shock dopo l'incredibile eliminazione in Europa League e Sousa che appare decisamente in bilico: in mediana probabile rientro di Badelj. Unici indisponibili sono Vecino e Milic. Nel 4-3-3 del Torino rientra Valdifiori in regia, mentre in avanti Iturbe prova a guadagnarsi una maglia da titolare, anche se sembra probabile la conferma del tridente titolare da parte del tecnico dei granata.

