Pronostici Serie B/ Le scommesse sulle partite della 27^ giornata (oggi 24 febbraio 2017)

PRONOSTICI SERIE B: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 27^ GIORNATA - Grande attenzione sulle gare della 27esima giornata di Serie B 2016-2017, fin dai due anticipi di venerdì sera per poi proseguire sabato con le altre nove partite (niente posticipi a questo giro) tra le quali spicca il match tra il Frosinone di Marino ed il Verona di Pecchia, ma anche gli incontri di Benevento e Spal promettono emozioni. Ecco i pronostici stilati gara per gara riguardo il venerdì sera e tutto il sabato, analizzando tutti i fattori in gioco.

Pronostico Brescia–Cittadella (venerdì ore 19) - Il Brescia si trova ormai da tempo nella zona calda della classifica e le ultime prestazioni non sono state certo rassicuranti; la formazione di brocchi non riesce a conquistare i 3 punti da 6 turni, e 4 di questi si sono conclusi con una sconfitta, per cui la partita con il Cittadella è veramente decisiva. I veneti dal canto loro arrivano da una sconfitta in rimonta patita contro l’Avellino, hanno voglia di rivincita e vorrebbero anche restituire ai bresciani li sgarbo dell’andata, ma il pronostico della gara è per il pareggio.

Pronostico Benevento-Bari (venerdì ore 21) - In questo duello tra formazioni del sud c’è molto in palio, principalmente per il Benevento, che grazie agli ultimi risultati si trova ora in seconda posizione in classifica. Anche il Bari non scherza e dopo essere rientrato in zona playoff vuole continuare la sua corsa, pur sapendo di affrontare una formazione, quella campana, che in casa va fortissimo, senza sconfitte, ed ha anche la seconda miglior difesa del campionato. Per questo il pronostico dell’incontro è favorevole al Benevento.

Pronostico Entella-Carpi - Bella sfida quella di Chiavari, tra Entella e Carpi che sono divise da un solo punto in classifica, entrambe alla ricerca delle posizioni playoff. Per i liguri un successo permetterebbe di superare i diretti avversari e tornare a vincere dopo 4 turni a secco, ma il Carpi è una delle squadre che ha un migliore ruolino di marcia in trasferta, e che segna quasi sempre, anche se la difesa non è impenetrabile. Pronostico per un pareggio.

Pronostico Ascoli-Pisa - La squadra di casa, allenata da Aglietti, passo dopo passo, grazie ad undici risultati utili di seguito, ha lasciato la zona salvezza per approdare a quella playoff, mentre per il Pisa c’è ancora molto da fare per uscire definitivamente dalla zona calda, nonostante che non perda da 4 gare, tutte pareggiate. L’Ascoli in casa ha ottenuto più pareggi che vittorie e sconfitte, 3 e 2, e la difesa del Pisa è la più ermetica del girone. Nel pronostico di questa gara vediamo vincitrice la squadra marchigiana.

Pronostico Ternana-Latina - Al Liberati di Terni si affrontano due formazioni in crisi, con gli umbri di Gautieri penultimi in classifica, mentre il Latina, con soli 3 punti in più, è invischiato nei playout. Entrambe le formazioni non riescono a ritrovare il filo del successo, con tre battute d’arresto in fila per la ternana e 4 per il Latina. Le due formazioni hanno dimostrato in queste ultime giornate anche scarsa incisività offensiva e per questo match il pronostico è indirizzato verso la divisione della posta.

Pronostico Novara-Spezia - L’undicesima contro la sesta della classifica in campo a Novara. Lo Spezia ha sciupato nel finale la gara con il Trapani, pareggiando dopo 4 successi consecutivi, mentre il Novara ha fatto il colpo grosso a Latina. Guardando il rendimento casalingo del Novara si notano le 7 vittorie a fronte di sole 2 sconfitte, mentre lo Spezia lontano dal Picco ha saputo vincere solo due volte. Le forze in campo e la condizione del momento orientano il pronostico di questa partita verso il pareggio.

Pronostico Frosinone-Verona - Big match al Matusa tra il Frosinone primo in classifica e l’Hellas Verona che è scivolato in terza posizione, facendosi superare dal Benevento. I veronesi continuano ad avere il migliore attacco della serie cadetta, ma ultimamente le sue punte non sembrano più incisive come in avvio di campionato. Il Frosinone di Marino è squadra solida e quando non riesce a segnare subisce sempre poco, mettendo punti in cascina. Per il Verona il successo sarebbe il quinto esterno stagionale, ma finora per il Frosinone il Matusa si è rilevato un vero fortino, ed il pronostico di questa gara è per il pareggio.

Pronostico Trapani-Salernitana - Il Trapani non si schioda dall’ultimo posto della classifica, ma Calori ha portato i suoi a conquistare sei risultati utili consecutivi, compresi gli ultimi due pareggi arrivati dopo essere stati sotto per 2–0, e vuole sfruttare l’incontro con i campani per conquistare tre punti importanti. La formazione ospite, allenata da Bollini, dal canto suo mira sempre a giocare i playoff, ma per farlo deve tornare a conquistare la vittoria più spesso di quanto sta facendo. Pronostico dell’incontro favorevole al Trapani.

Pronostico Avellino-Vicenza - Un Avellino completamente cambiato dalla cura Novellino, affronta un Vicenza che complici gli infortuni si ritrova in una difficile posizione di classifica, in piena zona playout. Gli irpini sono in serie positiva da sette turni, ed essendo arrivati a soli 5 punti dalla zona playoff non hanno intenzione di fermare la propria rincorsa. I successi di prestigio contro Verona e Cittadella hanno caricato ancor di più la squadra, che è la netta favorita di questo match.

Pronostico Cesena-Pro Vercelli - Il Cesena ha un punto di vantaggio sulla zona playoff e riceve al Manuzzi la Pro Vercelli che invece si trova al terzultimo posto e non riesce ad invertire il trend negativo nel quale è caduta ormai da settimane. I piemontesi non hanno mai vinto in trasferta in questo campionato, e per cercare di trovare maggiore pericolosità in zona offensiva hanno chiamato l’esperto Rolando Bianchi. Il pronostico della gara è favorevole alla formazione romagnola.

Pronostico Spal-Perugia - Il secondo match più importante della giornata si gioca a Ferrara dove il calendario oppone la quarta alla quinta in classifica, in una sfida diretta davvero ad alta tensione. I neopromossi ferraresi hanno conquistato un punto prezioso al Bentegodi ed in questa gara vogliono tornare ad incasellare tre punti che servirebbero ad allontanare lo stesso Perugia, che anche nell’ultimo turno ha confermato, con l’Entella la sua solidità. In casa la Spal ha un ruolino di marcia invidiabile, con 8 successi, ma anche il Perugia sa far bene lontano dal Curi, come dimostrano i 4 successi ottenuti. Gara per la quale il risultato più probabile appare il pareggio.

