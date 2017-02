RIISE ATTACCA PJANIC/ Twitter: 'Miralem non dovrebbe più mettere piede all'Olimpico'

RIISE CONTRO PJANIC, L'EX GIALLOROSSO SU TWITTER: 'MIRALEM NON DOVREBBE PIU' TORNARE ALL'OLIMPICO' (OGGI 24 FEBBRAIO 2017) - John Arne Riise non le manda certo a dire. L'ex difensore della Roma, attualmente al Chennaiyin Footbal Club, squadra di calcio indiana, si è scagliato su Twitter contro il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic nell'ambito di una discussione con un tifoso circa l'esonero di Claudio Ranieri dalla panchina del Leicester. Riise infatti è apparso incredulo per la decisione del club inglese di sollevare dall'incarico il tecnico che li ha portati a vincere la Premier League lo scorso anno. 'Credi davvero nella lealtà, al giorno d’oggi? Guarda Higuain e Pjanic' le parole del tifoso sul noto social network, l'ex difensore giallorosso decide così di replicare scagliandosi contro il bianconero: "Si, ci credo ancora! E di Higuain non mi importa nulla, ma a Pjanic dovrebbero impedire di mettere piede all’Olimpico. Sarebbe dovuto restare alla Roma e aiutare la squadra, non doveva andarsene" le parole di Riise, che etichetta l'attuale centrocampista della Juventus quasi come un traditore. Arriveranno le repliche di Miralem Pjani, sempre molto attivo sui social?

